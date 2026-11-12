Malgré la pluie, il a privilégié le terrain, l'action et la détermination, réaffirmant l'engagement du Gouvernement en faveur des réformes. Guylain Nyembo Mbwizya, Ministre d'Etat en charge du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, a été, en effet, reçu hier, mercredi 11 novembre 2026, par le Prophète Dominique Khonde, Visionnaire et Représentant légal de l'Eglise Liloba, en la résidence de ce dernier, située dans la commune de Limete, à Kinshasa. Pendant près d'une heure, les deux personnalités ont engagé des échanges constructifs autour du deuxième Recensement de la Population et de l'Habitat. A cette occasion, le Ministre d'Etat Guylain Nyembo a présenté au Prophète Dominique Khonde la vision du Gouvernement sur la gouvernance démographique, mis en lumière l'importance du recensement de la population dans la planification des politiques publiques efficaces et sollicité l'adhésion de l'Eglise Liloba dans le processus de matérialisation de qui est voulu comme, au-delà d'un exercice scientifique d'envergure, un instrument au service du développement, mais également un acte de souveraineté nationale.

Vers un véritable décollage

Au terme des échanges, le Prophète Khonde a vivement salué la visite du Ministre d'Etat Guylain Nyembo. Il a ensuite apprécié l'opportunité de la réalisation du deuxième Recensement de la Population et de l'habitat en République démocratique du Congo. Pour finir, il a encouragé le Gouvernement à déployer les énergies nécessaires afin de parvenir à modernisation effective du système statistique national.

« Je sens le décollage. Nous sommes en train de décoller. C'est une bonne initiative que Son Excellence a prise pour nous rencontrer. Que Dieu le bénisse », a-t-il déclaré, face à la presse, avant de rassurer sur la mobilisation de l'église Liloba en faveur du RGPH-2.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sensibilisation à grande échelle

De son côté, le Ministre d'Etat au Plan, Guylain Nyembo Mbwizya, a exprimé sa satisfaction à l'endroit de son hôte pour l'accueil et la qualité des échanges. Pour lui, le Gouvernement entend maintenir ses efforts et déployer les stratégies concrètes pour faire du recensement de la population une réussite parfaite.

« Je suis ravi d'être reçu très chaleureusement. Nous sommes ici parce que nous continuons le processus du deuxième Recensement général de la population et de l'habitat. Nous allons jusqu'en juillet prochain où nous aurons le dénombrement exhaustif de la population. Nous continuons notre sensibilisation. Les Confessions religieuses nous accompagnent et on est content de l'apport d'une si grande église, qui va permettre à ses fidèles de comprendre le sens du recensement, surtout que c'est une opération qui fait 42 ans. Nous sommes dans la phase de la cartographie, mais nous savons que le dénombrement vient. C'est là c'est crucial. Nous devons continuer cette sensibilisation jusqu'à la fin du travail », a indiqué M. Guylain Nyembo, qui, devant la presse, a martelé sur un seul mot : l'appropriation.

Grandes lignes du processus

Il y a lieu de rappeler que le deuxième Recensement général de la population et de l'habitat constitue une opération scientifique qui se décline en quatre principales phases, à savoir : la phase préliminaire, la phase préparatoire, la phase du dénombrement général de la population ou du recensement proprement dit et, enfin, la phase post-censitaire. A ce jour, la phase préliminaire a touché à sa fin.

Elle a consisté en la mise en place des structures pour la planification des activités, l'élaboration des documents de base, le test de la méthodologie de la cartographie, le plaidoyer pour la mobilisation des ressources et la signature du Décret prescrivant le recensement. Concrètement, le processus global se situe à la phase préparatoire.

Elle a pour principales activités la campagne de sensibilisation, l'élaboration de la méthodologie générale du recensement, la conception des programmes informatiques ainsi que la cartographie censitaire. L'ensemble des opérations nécessite une enveloppe de 192 millions USD. A son niveau, le Gouvernement a mobilisé un montant de 30 millions pour faire avancer ses efforts. Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) accompagne, en première ligne, la RDC pour la matérialisation de son deuxième Recensement général de la population et de l'habitat, étape clé pour une gouvernance démographique adaptée aux besoins réels de développement.