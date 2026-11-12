Afrique: La RDC en première ligne à Antalya, COP31 - Félix Tshisekedi appelle les Etats à l'action en faveur de la paix et la préservation des forêts au pays

Il aura été plus serein, clair mais surtout direct dans le choix des mots. Hier, mercredi 11 novembre 2026, à la COP31, tenue à Antalya, en Turquie, Félix Tshisekedi, Président de la République, a positionné la RDC au coeur des enjeux climatiques mondiaux. Dans une prise de parole d'une rare intensité, devant ses homologues et l'ensemble de personnalités conviées aux assises, le Chef de l'Etat congolais a proposé une nouvelle approche de coopération face aux défis environnementaux les plus pressants, plaidant pour des investissements structurants en faveur de la transition écologique, de l'intégration énergétique et du développement des transports multimodaux. Dans un élan de mobilisation, le Président Tshisekedi n'a pas éludé la crise sécuritaire persistante de l'Est du territoire congolais. Avec fermeté, il a réclamé une action internationale stricte pour la paix en RDC, la stabilité et la sécurité des populations. Pour lui, l'heure est venue d'engager des mesures claires pour stopper "l'économie de la guerre".

"Mon pays abrite plus de 60 % des forêts du Bassin du Congo, qui se trouve être le deuxième massif forestier tropical de la planète et l'un de ses plus grands réservoirs de carbone. Le fleuve Congo, deuxième du monde par son débit, irrigue une biodiversité sans équivalent. Pour soutenir sa vision de préserver les forêts, la RDC a lancé une initiative structurante appelée « Couloir vert Kivu-Kinshasa ». Sur plus de 540.000 kilomètres carrés, cette initiative vise à concilier conservation de la biodiversité, agriculture durable, accès à une énergie propre et désenclavement des territoires. Elle porte une ambition fondamentale : faire de la forêt préservée une source durable de prospérité pour les communautés locales et les peuples autochtones.

Cette même ambition guide la valorisation de nos énergies renouvelables et de nos minerais stratégiques : contribuer à la transition mondiale tout en élargissant l'accès à l'électricité, en créant des emplois et en soutenant l'industrialisation de notre pays", a insisté le Président Félix Tshisekedi.

Tous pour la justice climatique

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Poursuivant son élan, le Chef de l'Etat a épinglé la nécessité d'une action commune en faveur de la justice climatique. Dans cette optique, il a présenté le Projet Grand Inga comme un levier d'approvisionnement électrique à grande échelle et a mis en avant le Coordidor de Lobito, qu'il a décrit sous le prisme d'un projet ambitieux au service de l'intégration énergétique et économique africaine.

"L'électrification est, pour nous, une urgence de développement et de justice climatique. Notre cadastre numérique recense 3.349 sites hydroélectriques, pour un potentiel supérieur à 160 gigawatts. Le Projet Grand Inga en constitue une pièce maîtresse. Dans le cadre du partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique, nous avons arrêté les choix nécessaires à son développement et engagé sa gouvernance conjointe.

En effet, avec une capacité envisagée à terme de 42.000 mégawatts, il doit contribuer à l'approvisionnement national et continental. Avec le Corridor de Lobito, l'objectif est l'intégration énergétique et économique africaine", a-t-il ajouté, dans son allocution, à la COP31.