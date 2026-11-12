Togo: Accueilli par Guterres et Erdoğan, Faure Gnassingbé défend les projets togolais

11 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Le sommet des dirigeants de la COP31 s'est ouvert mercredi à Antalya, en Turquie, en présence du président du Conseil, Faure Gnassingbé.

À son arrivée au centre EXPO d'Antalya, M. Gnassingbé a été accueilli par António Guterres , le secrétaire général des Nations Unies, et le président turc Recep Tayyip Erdoğan.

Ils ont insisté sur la nécessité de faciliter l'accès des pays défavorisés aux financements climatiques et d'accélérer la transition énergétique.

Le Togo présente trois initiatives : le Togo Green Fund, destiné à mobiliser les financements climatiques, le Registre national carbone, pour suivre et valoriser les réductions d'émissions, et le programme Togo Zéro Déchet, consacré à l'économie circulaire.

Lomé plaide aussi pour une coopération climatique internationale plus solidaire et plus équitable.

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