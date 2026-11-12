Sénégal: Démocratie administrative et inclusion financière - Le réquisitoire du Médiateur de la République

Le multipartisme ne suffit pas à bâtir un État de droit. Face à la transition numérique accélérée et aux fractures territoriales du Sénégal, le Médiateur de la République, Demba Kandji, sonne la charge pour désamorcer les litiges par la négociation. Il demande également l'intégration des « zones blanches » rurales pour que l'inclusion et la finance de confiance soient réelles, concluant qu'aucun citoyen ne doit être laissé sur le bord de la route.

Deux institutions, une même philosophie de la confiance

L'ouverture des premières Assises de la Médiation et de l'Éducation Financières, organisées à Dakar par l'OQSF, a été marquée par une intervention dense, lucide et particulièrement remarquée du Médiateur de la République. Plaidant pour l'avènement d'une véritable « démocratie administrative » fondée sur l'équité, le magistrat Demba Kandji a dressé un parallèle historique et saisissant entre son institution, née au début des années 1990, et l'OQSF.

Pour lui, ces deux entités procèdent exactement de la même philosophie : restaurer la confiance des citoyens face à des systèmes complexes qui, trop souvent, les dépassent ou les déçoivent.

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« Si le citoyen n'a pas confiance dans le système financier, celui-ci perd toute crédibilité. C'est la confiance de l'usager qui fonde, en réalité, la légitimité même du service public » , a martelé le Médiateur.

Face à une administration héritée de l'époque coloniale, encore perçue comme rigide, verticale et source de frustrations, l'OQSF et le Médiateur de la République s'imposent comme des soupapes de sécurité indispensables au maintien de la paix sociale.

Fort de sa longue expérience de haut magistrat, Demba Kandji a balayé d'un revers de main les craintes d'un éventuel empiétement de ces régulateurs sur le pouvoir judiciaire. Loin de concurrencer le juge, le médiateur allège sa tâche. Il offre une voie plus humaine, guidée par un levier inaccessible à la rigueur froide des tribunaux : l'équité. Là où les textes de loi s'appliquent de manière binaire, la médiation apporte la flexibilité nécessaire pour désamorcer les conflits par la négociation.

Le mirage du tout-numérique face à la dure réalité du terrain

Tout en saluant les avancées technologiques telles que le Mobile Banking ou la dématérialisation des procédures, Demba Kandji a fermement ramené l'auditoire aux dures réalités de l'arrière-pays. S'appuyant sur son récent rapport officiel consacré à « l'administration de l'avenir », il a jeté une lumière crue sur les fractures territoriales béantes qui minent le modèle de croissance sénégalais.

Le constat est sans appel : la technologie court parfois bien plus vite que l'infrastructure, créant des contrastes géographiques saisissants. Dans les faits, la dématérialisation reste une vue de l'esprit là où le minimum vital fait défaut.

La fracture territoriale en contrastes

Le magistrat a ému l'assistance en rappelant une scène du quotidien : dans certaines localités enclavées du Sénégal, l'absence d'électricité force encore les populations à parcourir des kilomètres à dos de cheval uniquement pour recharger la batterie d'un téléphone portable. Privés de réseaux ou d'infrastructures pour utiliser les outils bancaires modernes, ces citoyens sont condamnés à transporter de fortes sommes d'argent liquide, s'exposant à des risques majeurs d'agression et d'insécurité.

Intégrer les « zones blanches » : Aucun citoyen sur le bord de la route

Pour le Médiateur de la République, le verdict est clair : pour que la démocratie administrative devienne une réalité tangible et que l'ambition d'une « finance de confiance » portée par l'OQSF s'accomplisse, le progrès technologique ne doit laisser aucun citoyen sur le bord de la route.

En conclusion, Demba Kandji a lancé un appel vibrant pour l'intégration d'urgence des « zones blanches » rurales dans les programmes nationaux d'éducation financière et de modernisation des infrastructures.

« Le chantier est immense », a prévenu le Médiateur de la République.

En connectant de manière inédite la justice sociale à l'accès aux services financiers, l'intervention de Demba Kandji aura incontestablement donné à ces Assises leur véritable dimension républicaine.