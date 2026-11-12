Sénégal: Baisse l'activité du secteur secondaire en août 2026

12 Novembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Selon la Direction de la prévision et des études économique (Dpee), au mois d'août 2026, le secteur secondaire s'est contracté de 8,4%, en rythme mensuel, sous l'effet principalement du repli de la construction (-30,0%), des activités extractives ( 3,0%), de la « fabrication d'autres produits minéraux non métalliques » (-27,0%), de la « production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné » (-6,5%) et de la « cokéfaction et raffinage » (-32,2%).

Toutefois, ce recul a été amoindri par la bonne tenue de la « fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques » (+1,1%) et la « fabrication de biens d'équipements, machines et matériels de trans ports » (+12,0%).

Comparativement à la même période en 2025, souligne la Dpee, l'activité du secondaire s'est consolidée de 4,6%, dans le sillage de la « production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné » (+20,4%), de la fabrication de produits alimentaires (+12,1%), de la fabrication de matériaux minéraux (+87,1%), de la fabrication d'autres produits manufacturières (+30,6%) et de la construction (+4,7%).

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Par ailleurs, des contreperformances ont été relevées dans la fabrication de produits à base de tabac (-78,7%), la « Cokéfaction et raffinage » ( 22,6%), la « production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution » (-6,2%) et la « Fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques » (-2,6%).

Hors hydrocarbures, l'activité du secteur secondaire s'est repliée de 10,5% au mois d'août 2026, en variation mensuelle. Sur un an, elle s'est ressortie à 7,9%.

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