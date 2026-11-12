Sénégal: Baisse l'activité du secteur secondaire en août 2026

Selon la Direction de la prévision et des études économique (Dpee), au mois d'août 2026, le secteur secondaire s'est contracté de 8,4%, en rythme mensuel, sous l'effet principalement du repli de la construction (-30,0%), des activités extractives ( 3,0%), de la « fabrication d'autres produits minéraux non métalliques » (-27,0%), de la « production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné » (-6,5%) et de la « cokéfaction et raffinage » (-32,2%).

Toutefois, ce recul a été amoindri par la bonne tenue de la « fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques » (+1,1%) et la « fabrication de biens d'équipements, machines et matériels de trans ports » (+12,0%).

Comparativement à la même période en 2025, souligne la Dpee, l'activité du secondaire s'est consolidée de 4,6%, dans le sillage de la « production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné » (+20,4%), de la fabrication de produits alimentaires (+12,1%), de la fabrication de matériaux minéraux (+87,1%), de la fabrication d'autres produits manufacturières (+30,6%) et de la construction (+4,7%).

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Par ailleurs, des contreperformances ont été relevées dans la fabrication de produits à base de tabac (-78,7%), la « Cokéfaction et raffinage » ( 22,6%), la « production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution » (-6,2%) et la « Fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques » (-2,6%).

Hors hydrocarbures, l'activité du secteur secondaire s'est repliée de 10,5% au mois d'août 2026, en variation mensuelle. Sur un an, elle s'est ressortie à 7,9%.