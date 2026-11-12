Sénégal: Statut de l'entrepreneur - Près de 500 artisans enrôlés

Avec plusieurs corps de métiers, l'artisanat se présente comme un levier majeur dans la stratégie de transformation de l'économie nationale. Cependant, les enjeux économiques du moment invitent à une structuration rapide de ce secteur dont la majorité des acteurs évoluent dans l'informel. Face à cette urgence, le gouvernement, à travers le ministère de la culture, de l'artisanat et du tourisme, a initié un programme pilote d'opérationnalisation du statut de l'entreprenant dans le secteur de l'artisanat.

L'objectif est de renforcer la formation, la formalisation des activités artisanales et l'accès au financement. Lors de la cérémonie de clôture de ce programme, tenue mardi 10 novembre, à la maison de la culture Douta Seck, les autorités en charge du secteur ont partagé les résultats clés issus de ce travail effectué sur une période de 18 mois.

Selon Idy Watt, directeur général de l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, le secteur représente 18 % de la richesse nationale, regroupe plus de 120 corps de métier, et fournit entre 30 et 60 % de l'emploi urbain. « Les résultats sont concrets et les objectifs fixés sont atteints, voire même dépassés.

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Tout d'abord, 500 artisans de Ngaye, des Parcelles Assainies et du Golf Sud ont été immatriculés au statut de l'entrepreneur. Pour accompagner cette formalisation, 487 artisans ont été formés au module « formaliser votre entreprise », dont 145 femmes, 34 personnes en situation de handicap, ce qui traduit le caractère inclusif de ce programme.

Pour leur permettre de gérer leur activité de manière fiable, 450 artisans ont été équipés de l'application DigiCaisse pour leur donner les moyens de suivre leur vente, de tenir une bonne comptabilité qui est très simplifiée et de se constituer en profil financier », a salué le directeur général de l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat (Apda), Idy Watt.

Il précise que 12 sociétés coopératives ont été mises en place, dont trois ont déjà signé des conventions État-Employeurs. En effet, cet investissement renforce durablement la productivité et la compétitivité de la coopérative, et lui permet de répondre à des commandes plus importantes avec une qualité plus constante.

En effet, la formalisation des activités économiques du secteur artisanal n'est pas une simple démarche administrative. Elle traduit une volonté politique de créer un écosystème capable de générer des emplois formels, des revenus plus élevés et une inclusion sociale. Aussi, la formalisation permettra aux artisans de pouvoir accéder aux marchés et aux financements. « Une entreprise non formalisée ou un artisan non formalisé ne peut pas avoir accès au crédit.

Sans formalité, il n'y a pas de développement de compétences. Sans formalité, il n'y a pas d'accompagnement de l'État. Sans formalité, il n'y a pas d'accès au marché national, ni à l'international », a expliqué le ministre de la culture, de l'artisanat et du tourisme, Alpha Thiam.