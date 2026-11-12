Sénégal: IA dans dans l'enseignement supérieur - Vers un cadre national pour harmoniser les usages dans les universités

L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts) a ouvert, hier, à Dakar, un atelier de deux jours consacré à l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans l'enseignement supérieur. L'objectif est de parvenir à un cadre national harmonisé pour encadrer les usages de cette technologie, renforcer les compétences des acteurs universitaires et améliorer les pratiques pédagogiques.

L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle générative dans les universités sénégalaises appelle désormais la mise en place de règles communes. C'est l'une des principales préoccupations soulevées, hier à Dakar, lors de l'ouverture de l'atelier de co-construction sur l'harmonisation des usages et l'intégration de l'IA dans l'enseignement supérieur et la recherche. Organisée par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts), cette rencontre réunit des universitaires, des chercheurs, des experts et des acteurs de l'écosystème numérique.

Représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Boubacar Camara, le Pr Elhadj Babacar Ly, directeur de l'innovation, de la valorisation, de la propriété intellectuelle et du transfert technologique, a insisté sur l'urgence d'encadrer les pratiques. Selon lui, l'intelligence artificielle générative s'est imposée en moins de trois ans comme un outil quotidien pour les enseignants, les étudiants et le personnel administratif, sans que les dispositifs réglementaires et pédagogiques aient suivi cette évolution.

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« Nous sommes dans un usage sans cadre », a-t-il relevé, soulignant que les opportunités offertes par cette technologie s'accompagnent de risques liés à l'intégrité académique, à la qualité des formations, à l'équité d'accès et à la protection des données personnelles. Pour le représentant du ministre, la réponse ne consiste ni à interdire cette technologie ni à laisser prospérer des pratiques incontrôlées. « Notre responsabilité est claire : ne subir ni interdire, mais encadrer et former », a-t-il déclaré.

Le Pr Elhadj Babacar Ly a identifié quatre insuffisances majeures : l'absence de politiques explicites dans les établissements, le déficit de compétences certifiées, la dispersion des initiatives et la dépendance aux plateformes étrangères. Cette dernière soulève notamment des préoccupations relatives aux coûts, à la souveraineté numérique et à la valorisation des langues nationales. Il a ainsi plaidé pour l'élaboration d'un guide national des usages de l'IA générative, d'un référentiel de compétences et d'un programme de formation des formateurs.

Le représentant du ministre a également annoncé que le Sénégal travaille à la mise en place d'un centre national d'intelligence artificielle à Diamniadio, dans le cadre de la coopération avec la Corée. Il a assuré que le ministère accordera une attention particulière aux conclusions de l'atelier et accompagnera leur mise en oeuvre.

Pour le Pr Moussa Lo, membre titulaire de l'Ansts, cette rencontre doit permettre de dépasser les initiatives individuelles afin de construire une approche cohérente à l'échelle nationale. « L'objectif de cet atelier, c'est vraiment de contribuer à l'élaboration d'un cadre harmonisé pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre système d'enseignement supérieur », a-t-il expliqué.

Selon l'académicien, l'utilisation de l'IA générative est déjà largement répandue dans les universités, aussi bien chez les étudiants que chez les enseignants et le personnel administratif. Cependant, l'absence d'encadrement favorise les abus et empêche une exploitation optimale de ses potentialités.

Évoquant les enquêtes réalisées auprès des acteurs universitaires, notamment celle conduite par l'Unchk, le Pr Moussa Lo a indiqué que les premiers constats révèlent une utilisation importante de l'IA dans la préparation des cours, les évaluations et la rédaction de rapports. Ces travaux permettent également de mieux cerner les besoins en compétences et les attentes des utilisateurs. Il a toutefois précisé que l'harmonisation recherchée ne signifie pas l'uniformisation des pratiques. Elle doit plutôt permettre aux établissements de disposer de références communes tout en préservant leurs spécificités.