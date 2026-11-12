Sénégal: Forum mondial de la santé - L'Institut Pasteur de Dakar dégage les grandes lignes

À une semaine du Forum mondial de la santé, prévu du 17 au 19 novembre 2026 au Sénégal, l'Institut Pasteur de Dakar affiche ses ambitions en matière de souveraineté sanitaire africaine. Lors d'une conférence de presse tenue mercredi 11 novembre, à Dakar, l'institution a présenté ses avancées scientifiques et les enjeux de la rencontre.

La souveraineté sanitaire africaine passe par la capacité du continent à anticiper les épidémies, à développer ses propres outils de diagnostic et à produire des vaccins. C'est le plaidoyer porté par le Dr Ibrahima Socé Fall, administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar.

Face à la presse, hier à son siège, il a rappelé que « quand on parle de sécurité sanitaire, c'est toujours une question mondiale. Une épidémie dans un pays peut devenir un problème de santé ailleurs ». Avec près de 70 épidémies en cours sur le continent, le renforcement des dispositifs de surveillance et de riposte constitue une priorité.

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L'Institut Pasteur de Dakar participe à cet effort à travers le déploiement d'équipes en République démocratique du Congo et en République Centrafricaine. Il a également formé des représentants de 16 pays et mis à leur disposition des équipements pour améliorer leurs capacités de diagnostic. Au-delà de l'intervention sur le terrain, l'institution mise sur la recherche et l'innovation. Le Dr Socé Fall a présenté le développement d'un test rapide de diagnostic de la rougeole.

« Avec le test rapide, c'est 20 minutes », a-t-il expliqué, en comparaison avec les délais pouvant atteindre trois semaines pour certaines analyses classiques en laboratoire. Il a également évoqué la reprise de la production du vaccin contre la fièvre jaune, après plusieurs années d'interruption, ainsi que les recherches sur des candidats vaccins contre la fièvre de la vallée du Rift et la maladie à virus Marburg. Pour l'administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar, ces avancées restent étroitement liées à la disponibilité de ressources humaines qualifiées.

Il souligne cependant les efforts engagés pour former des jeunes scientifiques et renforcer les compétences africaines dans la recherche et la fabrication de produits de santé. Cette ambition repose également sur une meilleure circulation des compétences et des technologies entre les institutions scientifiques.

Prenant le relais, Sophie Diouf, directrice du Cabinet de l'administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar est revenu sur les ambitions du Forum mondial de la santé, prévu du 17 au 19 novembre 2026 au Sénégal.

« La sécurité sanitaire ne commence pas lorsqu'une épidémie éclate. Elle se construit bien avant », a-t-elle déclaré. La rencontre entend réunir scientifiques, décideurs publics et partenaires techniques et financiers autour de solutions concrètes. « Notre objectif, ce n'est pas de réunir encore une fois des experts pour discuter des défis. C'est de faire progresser les décisions, les collaborations et d'obtenir les engagements nécessaires », a-t-elle précisé.

Le programme s'articulera autour de trois journées ; un Forum épidémique, avec des échanges sur la détection, la confirmation et la riposte aux menaces sanitaires, les discussions porteront sur les investissements nécessaires à la souveraineté sanitaire africaine. La résistance aux antimicrobiens, dans le cadre de la semaine mondiale de sensibilisation sera aussi menu. Sans compter des échanges sur l'approche «One Health ».