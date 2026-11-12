Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le pays en quête de nouvelles finales en beach handball et taekwondo

Quinze titres seront en jeu ce jeudi 12 novembre, à l'occasion de l'avant-dernière journée des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le Sénégal sera particulièrement attendu en beach handball, avec ses deux sélections engagées en demi-finales, et en taekwondo par équipes mixtes, où les Lionceaux affronteront la Jordanie en quarts de finale.

À Saly, les équipes nationales masculine et féminine de beach handball tenteront de décrocher leur qualification en finale. Toujours en course dans les deux tableaux, les sélections sénégalaises auront l'occasion de se rapprocher davantage du podium et d'offrir de nouvelles médailles au pays.

En taekwondo, le Sénégal disputera également un rendez-vous important. La paire nationale affrontera la Jordanie à 11 heures, au Complexe Iba-Mar-Diop, en quart de finale de l'épreuve par équipes mixtes. Cette compétition intervient après les belles performances individuelles de Marie Sarr, sacrée championne olympique des moins de 55 kg, et d'Aïda Touré, médaillée de bronze dans la catégorie des moins de 63 kg. La finale est programmée à 16h45.

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Autre Sénégalais attendu sur les sites de compétition, Ousmane Thioune prendra part aux dernières courses masculines de planche à voile à Saly. La 15e course est prévue à 12h47, dans une épreuve qui connaîtra son dénouement au terme de cette journée.

En escrime, Tening Diallo sera également en lice au sabre individuel féminin. La Sénégalaise débutera les phases de poules à 10h30 au Centre des expositions de Diamniadio, avec une confrontation face à la Française Nina Zacchia.