Ile Maurice: La drogue prend le large, l'état reste à quai

Pendant que Maurice débat de structures, de plans d'action et de nouvelles stratégies, la drogue, elle, continue d'avancer. Elle change de visage, de routes et de méthodes. Elle prend l'avion, passe par la poste, se cache dans des conteneurs et profite aussi de cette frontière que nous avons appris à considérer comme une protection naturelle : la mer.

Notre enquête publiée aujourd'hui, à partir d'une tournée à La Réunion, devrait nous obliger à regarder la réalité avec moins de confort. Dans le sud-ouest de l'océan Indien, le marché de la drogue est en pleine mutation. Cocaïne, crack, dou, kétamine, MDMA, méthamphétamine : les produits se diversifient et les réseaux deviennent plus mobiles, plus connectés et plus difficiles à suivre.

À La Réunion, 58 mules ont été interceptées en 2025, contre 21 l'année précédente. L'aéroport est devenu une voie majeure d'approvisionnement. Mais lorsque les contrôles se resserrent sur une route, les trafiquants en cherchent une autre.

Et il y a toujours la mer.

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La mer est notre horizon, notre richesse, notre promesse économique. Elle est aussi une frontière immense que Maurice ne peut matériellement surveiller dans son intégralité. Aucun service ne peut contrôler chaque embarcation ou chaque kilomètre de côte. Les trafiquants le savent.

L'affaire du Dreamer est venue nous le rappeler. Au-delà des circonstances précises que l'enquête devra établir, elle illustre la dimension internationale du phénomène : un yacht, des connexions étrangères, des communications et des circuits financiers à retracer. Le trafic moderne ne s'arrête pas là où s'arrête la compétence d'un service mauricien.

Nous continuons pourtant trop souvent à parler de la drogue comme si elle était d'abord une affaire de police. On annonce une saisie, on montre les produits, on arrête un passeur et l'on se félicite. Mais une saisie n'est parfois que le dernier maillon visible d'une chaîne dont les véritables décideurs restent hors champ.

Qui finance ? Qui commande ? Qui organise la logistique ? Et qui récupère l'argent ?

La question devient encore plus délicate lorsque des soupçons de fuites ou de complicités concernent ceux qui sont chargés de surveiller nos frontières. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur des institutions ou sur les hommes et les femmes qui y travaillent. Mais un dispositif de lutte contre le trafic ne vaut que par son intégrité.

Dans cette guerre, l'information est une arme. Connaître les horaires d'un contrôle ou être averti d'une opération peut suffire à modifier un itinéraire et à faire disparaître une cargaison.

Voilà pourquoi la réponse ne peut se résumer à davantage de bateaux, de radars ou d'effectifs, même si ces moyens restent indispensables. Il faut aussi protéger le renseignement, suivre l'argent et enquêter sans complaisance lorsque des soupçons touchent ceux qui sont censés protéger la frontière.

C'est là que commence la responsabilité de l'État.

La National Agency for Drug Control a son rôle à jouer. Elle peut coordonner, mesurer et alerter. Mais elle ne possède ni la police, ni les douanes, ni les garde-côtes, ni la justice. On ne peut donc pas lui demander de gagner seule une bataille dont les armes sont dispersées entre plusieurs administrations.

Le problème n'est pas l'absence de structures. Maurice n'en manque pas. Le problème est de savoir si elles travaillent réellement ensemble et si quelqu'un, au sommet de l'État, est capable d'exiger des résultats.

Car les trafiquants, eux, travaillent déjà en réseau. Entre l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, Madagascar, La Réunion, Maurice et l'Asie, ils déplacent les produits, l'argent et les hommes en fonction des opportunités.

Nous continuons trop souvent à leur répondre en ordre dispersé.

Il appartient désormais au gouvernement d'imposer une véritable chaîne de responsabilité : qui surveille, qui enquête, qui partage l'information, qui suit l'argent et qui répond lorsque le système échoue ?

La mer ne peut pas être fermée. Mais elle peut être surveillée intelligemment. Les réseaux ne disparaîtront pas demain. Mais ils peuvent être infiltrés, désorganisés et privés de leurs ressources.

À une condition : que l'État accepte de regarder ses propres failles avec autant de détermination qu'il poursuit celles des trafiquants.

Car la responsabilité politique ne commence pas devant les caméras, après une saisie spectaculaire. Elle commence lorsqu'un gouvernement accepte de répondre à une question beaucoup plus difficile : qui est responsable lorsque, malgré toutes les institutions censées nous protéger, la drogue continue de trouver son chemin jusqu'à nos côtes ? Si personne ne peut répondre à cette question, alors le problème n'est plus seulement que la drogue prend le large. C'est que l'État, lui, reste à quai.