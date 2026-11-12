Ile Maurice: Les ménages endettés craignent le coup de massue

Pour Suttyhudeo Tengur, président de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs (APEC), la hausse du taux directeur risque surtout d'ajouter aux difficultés des ménages. Il rappelle que de nombreuses familles ont déjà du mal à joindre les deux bouts et à faire face à leurs dépenses quotidiennes.

Il souligne également que Maurice dépend fortement des importations et que l'inflation est en partie liée à la hausse des prix sur les marchés internationaux, du pétrole et du fret maritime. «Est-ce que cette hausse va faire baisser le prix du pétrole ou celui du fret ?» demande-t-il.

«Purement académique»

Selon lui, cette décision risque plutôt d'alourdir les charges des consommateurs déjà endettés. Il estime également qu'elle pourrait freiner la croissance économique, dans la mesure où certains ménages et opérateurs auront moins de moyens pour consommer et investir. Il qualifie cette mesure de «purement académique», estimant qu'elle ne tient pas suffisamment compte des réalités du terrain.

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Manisha Dookhony, économiste et Chief Executive Officer de Terramont Capital Partners, comprend le choix de relever le taux directeur, compte tenu de l'accélération de l'inflation, mais espère que cette mesure contribuera à modérer les pressions sur les prix. Elle attire toutefois l'attention sur les conséquences possibles pour les ménages ayant contracté des prêts à taux variable, notamment les emprunts immobiliers.

Si les banques ajustent leurs taux, les remboursements mensuels pourraient augmenter. «Quand le montant consacré au remboursement d'un prêt augmente, il reste moins d'argent pour les autres dépenses», explique-t-elle.

Pour le secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM), Jayen Chellum, cette hausse vise à ralentir la consommation et les emprunts destinés aux dépenses, dans le but de réduire les pressions sur l'inflation.

Il reconnaît néanmoins que cette décision représente une charge supplémentaire pour les personnes ayant déjà des emprunts en cours, puisque les intérêts pourraient augmenter selon les conditions de leurs prêts et les ajustements des banques. En revanche, les personnes disposant d'une capacité d'épargne pourraient bénéficier d'une meilleure rémunération si les banques revoient leurs taux de dépôt à la hausse.

Cette hausse du Key Rate pose ainsi la question de l'équilibre entre la lutte contre l'inflation et la capacité des ménages à préserver leur pouvoir d'achat, tout en honorant leurs engagements financiers.