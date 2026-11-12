Ile Maurice: Une substance d'origine humaine soupçonnée dans une canalisation

Une découverte troublante a été faite mercredi 11 novembre dans les locaux d'une compagnie à Nouvelle-France. Un technicien de 57 ans, qui effectuait des travaux de réparation sur des toilettes, a découvert un objet en état de décomposition en ouvrant le couvercle de la canalisation, vers 9 heures.

Soupçonnant qu'il s'agissait de matière organique humaine, il a immédiatement alerté son responsable. L'objet a été retiré, placé dans un sac en plastique, puis remis à la police de Nouvelle-France.

Sur les instructions du Dr Gungadin, il a été transféré à la morgue du Princess Margaret Orthopaedic Centre, où un examen devait être pratiqué ce jeudi 12 novembre afin de déterminer sa nature exacte.

Une enquête a été ouverte.