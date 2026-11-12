Ile Maurice: Deux morts après l'effondrement d'un immeuble à New York

Au moins deux personnes ont perdu la vie et plus de 17 autres ont été blessées après l'effondrement d'un immeuble de trois étages à Brooklyn, New York, mercredi 12 novembre vers 16 heures (heure locale). Le bâtiment s'est écroulé sur un chantier voisin, déclenchant une vaste opération de recherche et de sauvetage mobilisant plus de 250 secouristes.

Plusieurs personnes auraient été piégées sous les décombres. Des images aériennes ont notamment montré les pompiers extraire un survivant, couvert de poussière, et le transporter sur une civière. Les opérations de secours, qualifiées d'«extrêmement dangereuses» par les autorités, se poursuivaient plusieurs heures après le drame.

Les circonstances de cet effondrement, survenu sur Flatbush Avenue, restent pour l'heure inconnues.