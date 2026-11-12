Tunisie: Ariana - Une baisse des prix des viandes de volaille annoncée pour la fin de semaine

11 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Des baisses de prix des viandes de volaille seront appliquées les 14 et 15 novembre 2026 chez les détaillants du marché central d'Ariana-Ville et des zones avoisinantes, a annoncé, mercredi à l'Agence TAP, le directeur régional du commerce et du développement des exportations, Yosri Demerji.

Cette mesure, décidée par les services de la direction régionale du commerce et du développement des exportations à Ariana, en coordination avec les services centraux, prévoit des prix de vente au public de 7 500 millimes le kilogramme pour le poulet prêt à cuire, de 9000 millimes pour les cuisses de poulet et de 12 000 millimes pour le blanc de poulet, a précisé le responsable.

Les réductions annoncées viennent s'ajouter à celles appliquées dans les grandes surfaces commerciales, qui concernent plusieurs produits de consommation de base.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des orientations sociales de l'État visant à soutenir davantage le pouvoir d'achat des citoyens. Elle intervient également dans le cadre du programme national de réduction des prix, dont la mise en oeuvre a été entamée par le ministère du commerce et du développement des exportations depuis le début de la deuxième quinzaine d'octobre 2026, Selon Demerji.

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