Tunisie: Météo - La CTN avance de deux heures le départ du Carthage vers Gênes

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a annoncé mercredi l'avancement de deux heures du départ du navire « Carthage » à destination de Gênes, initialement prévu jeudi 12 novembre à 17h00, en raison de conditions météorologiques défavorables attendues dans le canal de Sardaigne et le golfe de Gênes.

Le navire quittera ainsi le port de La Goulette jeudi à 15h00, tandis que son arrivée au port de Gênes reste prévue vendredi 13 novembre à 19h00, a précisé la CTN dans un communiqué.

La compagnie a également indiqué que la clôture des portes d'embarquement est fixée à 13h00 et invité les passagers concernés à prendre leurs dispositions en conséquence.

Pour tout renseignement, la CTN invite les passagers à contacter les numéros suivants : 71 322 802 et 71 346 061.