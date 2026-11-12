Tunisie: Santé - L'Hôpital universitaire de Gabès intègre avec succès la microchirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale

11 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le service de neurochirurgie de l'Hôpital universitaire de Gabès a intégré depuis hier, mardi 10 novembre 2026, la technique de la microchirurgie mini-invasive par voie tubulaire parmi ses interventions médicales accréditées en chirurgie de la colonne vertébrale.

Pour l'occasion, la Direction régionale de la santé de Gabès a précisé, dans un communiqué officiel, que le déploiement de cette technologie moderne a été concrétisé à l'issue d'une journée chirurgicale dédiée à la réalisation de plusieurs opérations délicates et complexes du rachis, sous la supervision du chef de service, le docteur Anis Hechicha, et en étroite collaboration avec le docteur Firas Jarreya.

La même source a indiqué que le succès de ces interventions chirurgicales de pointe a été rendu possible grâce à la mobilisation et à la synergie de l'ensemble des cadres médicaux, paramédicaux et médecins anesthésistes-réanimateurs du bloc opératoire.

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Le communiqué met également l'accent sur la réactivité et l'appui constant du ministère de la Santé, qui a interagi de manière diligente avec les requêtes formulées par le service afin de réunir les conditions matérielles et logistiques optimales. Conditions ayant permis l'accès des citoyens de la région à cette spécialité chirurgicale moderne au sein des structures sanitaires publiques locales.

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