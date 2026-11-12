Tunisie: Une enseignante de l'INSAT distinguée par Springer Nature Editor of Distinction Awards 2026

11 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

L'universitaire Dorsaf Sebai, membre du corps enseignant de l'Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT), a été récompensée dans le cadre des Springer Nature Editor of Distinction Awards 2026, dans la catégorie « Author Service Award ».

Cette distinction lui a été attribuée en reconnaissance de ses contributions en tant que rédactrice associée (Associate Editor) de la revue scientifique internationale Journal of Real-Time Image Processing.

Selon la direction de l'INSAT, cette récompense distingue les éditeurs figurant parmi les 20 % les mieux classés, sur la base de plusieurs indicateurs évaluant l'efficacité du processus éditorial. Ces critères portent notamment sur le délai de première décision, la réactivité dans le traitement des manuscrits, la gestion de l'évaluation par les pairs ainsi que la qualité du service fourni aux auteurs.

Cette distinction vient saluer l'engagement de Dorsaf Sebai au sein de la communauté scientifique internationale et contribue au rayonnement académique de l'INSAT et de l'Université de Carthage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À cette occasion, la direction de l'institut lui a adressé ses félicitations, lui souhaitant plein succès dans la poursuite de ses activités scientifiques et éditoriales.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.