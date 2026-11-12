Tunisie: Une enseignante de l'INSAT distinguée par Springer Nature Editor of Distinction Awards 2026

L'universitaire Dorsaf Sebai, membre du corps enseignant de l'Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT), a été récompensée dans le cadre des Springer Nature Editor of Distinction Awards 2026, dans la catégorie « Author Service Award ».

Cette distinction lui a été attribuée en reconnaissance de ses contributions en tant que rédactrice associée (Associate Editor) de la revue scientifique internationale Journal of Real-Time Image Processing.

Selon la direction de l'INSAT, cette récompense distingue les éditeurs figurant parmi les 20 % les mieux classés, sur la base de plusieurs indicateurs évaluant l'efficacité du processus éditorial. Ces critères portent notamment sur le délai de première décision, la réactivité dans le traitement des manuscrits, la gestion de l'évaluation par les pairs ainsi que la qualité du service fourni aux auteurs.

Cette distinction vient saluer l'engagement de Dorsaf Sebai au sein de la communauté scientifique internationale et contribue au rayonnement académique de l'INSAT et de l'Université de Carthage.

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À cette occasion, la direction de l'institut lui a adressé ses félicitations, lui souhaitant plein succès dans la poursuite de ses activités scientifiques et éditoriales.