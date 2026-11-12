Tunisie: ARP - Abdessalam Dahmani plaide pour une révision de l'échelle des salaires et l'application de la loi sur les diplômés chômeurs

11 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

« Une révision globale du système de rémunération et une refonte de l'échelle des salaires au sein de la fonction publique s'imposent pour garantir les principes d'équité et de justice sociale ». C'est l'orientation suggérée ce mercredi 11 novembre 2026 par le député à l'Assemblée des représentants du peuple, Abdessalam Dahmani, lors des séances plénières conjointes consacrées à l'examen du projet de budget de la mission de la présidence de la République pour l'exercice 2027.

Le parlementaire a également préconisé de mener une réflexion approfondie sur l'architecture institutionnelle de l'État. Et ce, propose-t-il, « en révisant l'architecture du fonctionnement au sein des offices, des agences et des structures publiques afin d'éviter tout chevauchement de compétences et, par ricochet, rationaliser l'action administrative ».

Sur le plan de l'emploi et de l'intégration des compétences nationales, le député a souligné la nécessité d'appliquer les dispositions de la loi numéro 18 de l'année 2025 relative au recrutement des diplômés de l'enseignement supérieur dont le chômage s'est prolongé.

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Il a précisé que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la consécration des droits constitutionnels et de l'équité, mettant l'accent sur l'importance de mobiliser les mécanismes réglementaires appropriés. Et ce, pour accompagner l'insertion de ces jeunes diplômés dans les circuits de la productivité nationale et soutenir les efforts de développement global du pays.ar

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