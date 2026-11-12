Tunisie: Textile - Des marques suédoises de renom misent sur le savoir-faire tunisien

Plusieurs marques suédoises de prêt-à-porter, dont COS, & Other Stories, ARKET et Tiger of Sweden, font fabriquer une partie de leurs collections en Tunisie, confirmant l'attractivité et la compétitivité de l'industrie textile tunisienne.

Cette coopération a été mise en avant à l'occasion d'une visite effectuée par l'ambassadrice de Suède en Tunisie, Cecilia Wramsten, au sein de WIC MIC GROUP, un acteur majeur du secteur du denim en Tunisie.

L'entreprise emploie environ 3 500 personnes et compte parmi ses clients 35 marques scandinaves. Elle mise notamment sur l'innovation et les pratiques durables pour répondre aux exigences de ses partenaires internationaux.

Dans ce cadre, WIC MIC GROUP a notamment adopté des procédés permettant de recycler près de 90 % de l'eau utilisée dans ses activités. L'entreprise recourt également à l'énergie solaire et à des technologies laser qui contribuent à réduire l'utilisation de produits chimiques dans la fabrication du denim.

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Elle poursuit par ailleurs ses investissements dans la recherche, la formation et les nouvelles technologies afin de renforcer ses capacités industrielles et environnementales.

Cette visite, organisée avec l'appui du programme GTEX-Tunisie (Programme global pour le textile et l'habillement), met en lumière les perspectives de coopération entre la Suède et la Tunisie dans le secteur textile, ainsi que le rôle du savoir-faire local, de l'innovation et de la durabilité dans le développement des partenariats industriels internationaux.