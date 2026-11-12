Tunisie: Investir au pays - La Chambre tuniso-française part à la rencontre des entreprises à Paris

La chambre de commerce et d'industrie tuniso-française participera à la sixième édition du Business Booster Forum 2026, prévue le 17 décembre prochain à Paris. Cet événement réunira des entreprises françaises et des experts du réseau des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'international afin d'explorer les opportunités de développement commercial et d'expansion sur les marchés étrangers.

Cette participation vise notamment à faire connaître les opportunités d'investissement et d'affaires en Tunisie, ainsi qu'à explorer de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat entre les entreprises tunisiennes et françaises, a annoncé la Chambre.

À cette occasion, son service d'accompagnement des entreprises organisera des rencontres destinées à présenter le marché tunisien et les prestations proposées aux entreprises souhaitant développer leurs activités ou implanter des projets en Tunisie.

Ces services concernent notamment la recherche de partenaires commerciaux, l'exploration des marchés, la création d'entreprises ainsi que leur accompagnement dans les différentes étapes de leur implantation et de leur expansion.

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La Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française prendra également part à une table ronde intitulée « S'étendre sans angles morts : transformer l'inconnu en opportunités ». Elle y partagera son expérience et les bonnes pratiques en matière d'implantation des entreprises et de développement de leurs activités sur les marchés étrangers.

Organisé au siège de Malakoff Humanis, à Paris, le Business Booster Forum 2026 prévoit d'explorer les opportunités d'affaires sur plus de 20 marchés internationaux. Le programme comprend également des rencontres bilatérales entre entreprises et experts des marchés, ainsi que des conférences, des ateliers et des débats consacrés à l'implantation, à l'investissement, au recrutement et au développement commercial.