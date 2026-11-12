Tunisie: Coopération - Giuseppe Perrone annonce des concertations avec les ambassades européennes pour fluidifier les visas des demandeurs d'emploi

11 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

« Les services de la Délégation de l'Union européenne en Tunisie mènent une action de coordination continue avec les ambassades des États membres afin d'apporter des solutions concrètes aux modalités d'attribution des visas au profit des demandeurs d'emploi tunisiens. Et ce, dans le droit fil des conventions de partenariat conclues avec l'État tunisien ». C'est ce qu'a révélé ce mercredi 11 novembre 2026, M. Giuseppe Perrone, Ambassadeur et Chef de la Délégation de l'Union européenne en Tunisie. Et ce, en marge de l'ouverture officielle de la première édition du Forum du partenariat pour les compétences en matière d'information et d'orientation, un événement de premier plan organisé à la Cité des Sciences par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle en étroite collaboration avec la représentation européenne.

Le haut diplomate a mis en relief l'importance des efforts déployés par les deux parties, tunisiennes et européennes, pour multiplier les opportunités d'insertion professionnelle et de recrutement de qualité au profit des jeunes tunisiens, aussi bien à l'échelle nationale qu'au sein de l'espace européen. Dans ce même ordre d'idées, il a confirmé que des concertations permanentes sont engagées avec les chancelleries des pays membres afin d'encadrer au mieux la délivrance de ces titres de voyage professionnels.

Giuseppe Perrone a souligné que l'ensemble des parties concernées saisissent parfaitement la portée centrale de la résolution de cette question au coeur de la dynamique de coopération globale, précisant que la facilitation de l'accès aux visas constitue un volet indispensable pour impulser et sécuriser les parcours réglementaires de mobilité circulaire et d'échange de talents que les deux rives de la Méditerranée s'attachent à promouvoir activement.

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