Tunisie: Recherché pour plusieurs affaires criminelles - Un Algérien arrêté à Sahloul

Un ressortissant algérien, qualifié de « très dangereux » et impliqué dans plusieurs affaires criminelles, en particulier de trafic de stupéfiants, a été arrêté à Sahloul, dans le gouvernorat de Sousse, a indiqué mercredi une source sécuritaire à l'agence Tunis Afrique Presse.

La même source a précisé que l'individu faisait l'objet de plusieurs avis de recherche émis par les services de sécurité algériens. Son arrestation a été menée par la brigade anti-stupéfiants, relevant de la sous-direction des recherches et investigations de la Garde nationale à El Aouina. Elle fait suite à un travail de renseignement minutieux.

Par ailleurs, la brigade d'investigation et de recherche de la Garde nationale à Mhamedia (gouvernorat de Ben Arous) a démantelé une association de malfaiteurs et interpellé deux hommes et une femme. L'opération a permis de saisir environ 7 000 comprimés de stupéfiants, des quantités de cocaïne et de cannabis, outre une somme d'argent s'élevant à près de 25 mille dinars tunisiens.

Le ministère public près le tribunal de Ben Arous a été saisi de l'affaire et a ordonné l'engagement des procédures judiciaires à l'encontre des personnes interpellées.