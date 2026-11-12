Tunisie: Recherché pour plusieurs affaires criminelles - Un Algérien arrêté à Sahloul

11 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Un ressortissant algérien, qualifié de « très dangereux » et impliqué dans plusieurs affaires criminelles, en particulier de trafic de stupéfiants, a été arrêté à Sahloul, dans le gouvernorat de Sousse, a indiqué mercredi une source sécuritaire à l'agence Tunis Afrique Presse.

La même source a précisé que l'individu faisait l'objet de plusieurs avis de recherche émis par les services de sécurité algériens. Son arrestation a été menée par la brigade anti-stupéfiants, relevant de la sous-direction des recherches et investigations de la Garde nationale à El Aouina. Elle fait suite à un travail de renseignement minutieux.

Par ailleurs, la brigade d'investigation et de recherche de la Garde nationale à Mhamedia (gouvernorat de Ben Arous) a démantelé une association de malfaiteurs et interpellé deux hommes et une femme. L'opération a permis de saisir environ 7 000 comprimés de stupéfiants, des quantités de cocaïne et de cannabis, outre une somme d'argent s'élevant à près de 25 mille dinars tunisiens.

Le ministère public près le tribunal de Ben Arous a été saisi de l'affaire et a ordonné l'engagement des procédures judiciaires à l'encontre des personnes interpellées.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.