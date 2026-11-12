Gabon: Hygiène publique - Les opérateurs économiques épinglés par les contrôles sanitaires

12 Novembre 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jeanne Femelsa Bouanga Mimboundo

Documents administratifs incomplets, manquements aux règles d'hygiène et produits alimentaires à risque : les inspections sanitaires révèlent plusieurs irrégularités dans les établissements commerciaux de Lébamba.

Conduite par Brindas Beyouma, technicienne supérieure du génie sanitaire et de l'hygiène publique, la mission de la Direction provinciale d'hygiène publique et d'assainissement de la Ngounié s'est poursuivie ce mercredi 11 novembre 2026 dans le département de la Louetsi-Wano.

Restaurants, alimentations générales et débits de boissons ont été passés au crible.

Parmi les anomalies relevées figurent l'absence de carnets de vaccination, le défaut de certificats médicaux pour certains employés ainsi que des irrégularités dans les documents administratifs et sanitaires.

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Les inspecteurs ont également relevé la présence de produits alimentaires périmés ou proches de leur date de péremption, soulevant des inquiétudes quant à leur conservation et à la protection des consommateurs.

Face à ces constats, la municipalité de Lébamba et le service départemental d'hygiène sont appelés à renforcer les contrôles réguliers. Car la protection de la santé publique ne saurait reposer sur des inspections ponctuelles, mais exige une vigilance permanente.

À Lébamba, le respect des normes sanitaires doit devenir une obligation, et non une simple formalité.

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