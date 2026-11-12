Gabon: JCI - Sylvie Mboumba Mboulou prend les commandes du développement des affaires au sein de l'AMESA

En marge du Congrès national du Sénat de la Jeune Chambre Internationale (JCI) Bénin, organisé du 30 octobre au 1er novembre 2026 à Ouidah, au Bénin, la délégation gabonaise a pris part à trois jours d'échanges consacrés au leadership intergénérationnel et aux perspectives de coopération entre sénateurs.

Cette rencontre a notamment été marquée par la présentation de Sylvie Mboumba Mboulou au poste de Business Director de l'AMESA pour le mandat 2026-2028, avec pour ambition de faire du réseau sénatorial un levier de coopération économique.

Composée de la Distinguée Sénatrice Sylvie Mboumba Mboulou, du Distingué Sénateur Éric Tigoué et du Sénateur Edmond Michel Ogowé Biangué, la délégation gabonaise a participé à cette rencontre organisée au Djegba Hotel, dans la ville historique de Ouidah. Le congrès, qui célébrait également le 10e anniversaire du Sénat de la JCI Bénin, a constitué un cadre de réflexion sur l'héritage sénatorial, la transmission des expériences et les perspectives d'évolution de l'organisation.

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Au programme figuraient notamment une conférence inaugurale sur le leadership intergénérationnel, des ateliers stratégiques, une assemblée générale ordinaire et élective, ainsi qu'une cérémonie de récompenses et de passation de charges.

Le leadership intergénérationnel au coeur des échanges

La conférence inaugurale a permis d'aborder quatre notions fondamentales : l'héritage, le leadership, la transmission et le service.

Les discussions ont notamment mis en évidence le rôle des sénateurs, considérés comme les gardiens des valeurs et de la mémoire de l'organisation. En leur qualité de membres à vie, ils sont appelés à contribuer à la transmission des expériences, à l'accompagnement des nouvelles générations et au rayonnement de la JCI.

Les travaux se sont ensuite orientés vers l'avenir du Sénat de la JCI Bénin, autour d'une interrogation centrale : « Comment utiliser le Sénat pour en faire un levier économique ? ».

Cette réflexion a ouvert des échanges sur la valorisation des compétences, des réseaux professionnels et des expériences entrepreneuriales des sénateurs, avec l'ambition de transformer leur capital relationnel en opportunités de collaboration et de développement économique.

Sylvie Mboumba Mboulou, Business Director de l'AMESA pour 2026-2028

L'un des faits marquants de la participation gabonaise reste la présentation officielle de Sylvie Mboumba Mboulou, sénatrice du Gabon portant le numéro 77716, au poste de Business Director de l'AMESA pour le mandat 2026-2028.

Cette responsabilité consiste notamment à promouvoir les initiatives économiques et à développer un réseautage inclusif au sein de l'Afrique et du Moyen-Orient (AMESA).

Entrepreneure intervenant dans les secteurs de la logistique, du transport et de l'agrobusiness, Sylvie Mboumba Mboulou est également membre d'une plateforme de l'économie sociale et solidaire et participe aux réflexions consacrées à l'entrepreneuriat féminin.

Pour ce mandat de deux ans, placé sous la présidence de Linda Ben, le thème retenu est : « De la connexion à la collaboration ».

Au-delà de la simple mise en relation des membres, cette orientation entend favoriser la création de partenariats concrets, le partage d'opportunités et le développement d'initiatives économiques entre les différents Sénats de la zone Afrique et Moyen-Orient.

Dans cette perspective, des premiers échanges et pistes de coopération ont été amorcés entre trois pays de l'espace francophone : le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Gabon.

Trois pays francophones autour d'une ambition commune

Parmi les principaux enseignements du congrès, la délégation gabonaise retient la pertinence des thématiques abordées au regard des préoccupations de la région Afrique et Moyen-Orient, particulièrement dans l'espace francophone.

Elle souligne également la participation des sénateurs et la qualité des échanges entre les représentants des trois pays. Ce partage d'expériences a permis de faire ressortir plusieurs préoccupations communes et d'identifier des pistes de recommandations susceptibles d'être mises en oeuvre au sein des différents Sénats.

Sur le plan organisationnel, la délégation indique avoir rencontré très peu de difficultés. Elle salue notamment l'accueil, le cadre et le dispositif protocolaire mis en place par le comité d'organisation.

De la connexion à la collaboration : place à la concrétisation

Au-delà de la participation institutionnelle, ce déplacement avait également pour objectif de présenter la Direction Business au sein du bureau de l'AMESA ainsi que son plan d'action pour la période 2026-2028.

Initialement envisagée pour toucher une cible d'environ 25 sénateurs, cette démarche a finalement bénéficié d'une audience élargie, le congrès ayant réuni près de 40 participants, selon le compte rendu de la délégation.

Cette participation a notamment permis d'envisager un rapprochement entre le référent communication du Sénat de la JCI Bénin et le directeur de la communication de l'AMESA.

Les participants ont également été sensibilisés à la nécessité de renseigner un formulaire de connexion destiné à faciliter leur mise en relation. Pour la délégation gabonaise, la constitution d'une base de données représente ainsi un outil important pour structurer les échanges, identifier les compétences disponibles et favoriser des collaborations entre les différents groupes de Sénats de la zone AMESA.

À Ouidah, les échanges ont ainsi posé les bases d'une ambition qui dépasse la seule fraternité sénatoriale : faire de cet héritage institutionnel un réseau actif de compétences, d'opportunités et de partenariats économiques. Pour Sylvie Mboumba Mboulou et la Direction Business de l'AMESA, le défi du mandat 2026-2028 sera désormais de transformer cette dynamique de connexion en collaborations mesurables et en initiatives concrètes.