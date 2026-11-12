Gabon: Orabank Gabon au salon de l'emploi et des métiers - Un engagement concret pour l'employabilité des jeunes

Libreville, le 12 novembre 2026- Orabank Gabon a pris part à la 4e édition du Salon de l'Emploi et des Métiers au Gabon, organisée à l'initiative du cabinet AltEmploi Gabon, les 5 et 6 novembre 2026 à Libreville.

Cette édition a connu une très forte mobilisation, avec 4 027 demandes de préinscription en ligne. Le stand d'Orabank Gabon a reçu la visite de près de 1 000 jeunes chercheurs d'emploi, étudiants et jeunes diplômés, que les équipes de la banque ont informés, orientés et accompagnés dans leur insertion professionnelle.

Une action alignée sur la vision des plus hautes autorités

Cette participation s'inscrit dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités de la République gabonaise, en tête desquelles Son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, qui font de l'employabilité des jeunes une priorité nationale.

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Acteur bancaire citoyen, Orabank Gabon entend y contribuer en s'engageant auprès de la jeunesse, moteur du développement économique du pays.

Ce que la banque a proposé aux visiteurs

Des échanges directs avec les équipes de la banque sur les métiers de la finance et de la banque ;Des conseils pour construire un parcours professionnel et valoriser ses compétences ;Une information sur les solutions bancaires adaptées aux jeunes et aux porteurs de projets ;Une sensibilisation à l'éducation financière, levier d'autonomie et d'insertion économique.

« Notre conviction, Investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir du Gabon. Près de 1 000 jeunes à notre rencontre en deux jours : cette mobilisation confirme l'attente forte de la jeunesse gabonaise en matière d'emploi et d'accompagnement. À travers sa présence à ce salon, Orabank Gabon réaffirme son rôle d'acteur engagé au service de l'emploi et de l'inclusion économique des jeunes. » Nzengui Simmonet, Directeur du Capital Humain Orabank Gabon.

À propos d'Orabank Gabon

Le Groupe Orabank est présent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée et Mauritanie). Avec plus de 170 agences et points de vente, une société de gestion et d'intermédiation (SGI) et plus de 2 500 collaborateurs, le groupe Orabank offre à près de 700 000 clients (grandes entreprises multinationales, régionales et locales, institutionnels, PME, professionnels, TPE et particuliers) une large gamme de produits et services bancaires et financiers selon des principes de proximité et de réactivité.

En visant l'inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, le groupe Orabank se concentre aussi sur des segments de la population à revenus modestes.

Cet engagement se traduit par sa politique RSE, partie intégrante de sa stratégie et priorité de ses organes de direction, axée sur la transition énergétique, la gestion des risques environnementaux et sociaux, le bien-être du public et de ses collaborateurs.