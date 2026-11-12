Gabon: Tourisme durable - Le Chef de l'Etat échange avec des investisseurs sur la valorisation du patrimoine naturel gabonais

Le Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience une délégation d'investisseurs disposant de plus de cinquante ans d'expérience dans l'écotourisme. Cette rencontre s'inscrit dans sa volonté de faire du tourisme durable un moteur de diversification économique, de création d'emplois et de développement des territoires.

Les échanges ont porté sur la valorisation de sites naturels à fort potentiel, encore peu exploités. Les investisseurs ont présenté un projet intégrant des solutions innovantes pour aménager et promouvoir ces destinations, tout en préservant les écosystèmes qui constituent la richesse du patrimoine naturel gabonais.

L'accessibilité des prestations figure également parmi les priorités du projet. L'objectif est de développer des offres plus abordables pour accueillir davantage de visiteurs et permettre à un plus grand nombre de Gabonais de découvrir les richesses de leur pays. Cette approche vise notamment à encourager le tourisme national.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les investissements envisagés ont aussi vocation à créer des emplois et à générer des revenus au bénéfice des communautés locales. Leur participation au développement de l'activité touristique constitue un enjeu essentiel pour inscrire durablement ces retombées dans les territoires concernés.

Sous la Ve République, cette démarche rejoint l'ambition du Chef de l'Etat de promouvoir un tourisme inclusif, respectueux de l'environnement et créateur de richesses. Il s'agit de faire de la préservation du patrimoine naturel une source d'opportunités économiques pour les populations, en conjuguant attractivité des destinations, accessibilité des offres et développement local.