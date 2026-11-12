Gabon: De la scolarisation aux apprentissages - Un nouveau défi pour l'école gabonaise

Les chiffres publiés récemment par la Banque mondiale et les résultats du PASEC2024 doivent nous interpeller sur la qualité des apprentissages dans notre système éducatif.

Selon la Banque mondiale, seuls 10,1 % des élèves de quatrième année du primaire maîtrisent simultanément les compétences minimales en lecture et en mathématiques. Autrement dit, près de neuf élèves sur dix n'atteignent pas encore le niveau minimum attendu dans ces deux domaines réunis.

De son côté, le PASEC2024 présente une situation plus nuancée. Au Gabon, 84,7 % des élèves évalués en fin de primaire atteignent le seuil de compétence retenu en lecture. Toutefois, les résultats révèlent également un recul significatif des performances en lecture et en mathématiques entre 2019 et 2025.

Ces chiffres ne sont pas directement comparables, car les niveaux scolaires, les populations évaluées et les méthodes de mesure diffèrent. Mais ils soulèvent une même préoccupation : celle de notre capacité à garantir des apprentissages fondamentaux de qualité à tous les enfants.

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À mon sens, le Gabon doit désormais dépasser une approche de la performance éducative essentiellement fondée sur les indicateurs de scolarisation, les infrastructures et les effectifs d'enseignants. Ces éléments sont importants, mais ils ne nous disent pas suffisamment ce que les élèves apprennent réellement.

La véritable question est de savoir si, après plusieurs années passées à l'école, nos enfants maîtrisent effectivement la lecture, l'écriture et les mathématiques. Car être scolarisé ne signifie pas nécessairement apprendre.

C'est pourquoi je plaide pour la mise en place d'un véritable dispositif national d'évaluation des apprentissages. Un mécanisme qui permettrait de mesurer régulièrement les acquis des élèves, de détecter précocement leurs difficultés, d'identifier les disparités entre les provinces et d'orienter les décisions publiques sur la base de données fiables.

Le Gabon doit certes continuer à s'appuyer sur les évaluations internationales comme le PASEC et les analyses de la Banque mondiale. Mais il doit également développer sa propre capacité à produire des données, à suivre ses indicateurs et à mesurer les effets de ses politiques éducatives.

La planification de l'éducation doit ainsi accorder une place centrale aux résultats des apprentissages. Il ne suffit plus de prévoir les salles de classe, les enseignants et les équipements ; il faut également planifier les conditions qui permettent aux élèves de réussir.

Au fond, la performance de notre système éducatif ne devrait pas seulement se mesurer au nombre d'enfants qui fréquentent l'école, mais surtout à ce qu'ils sont capables d'apprendre et de faire.

Le véritable défi du Gabon n'est plus seulement de scolariser chaque enfant, mais de garantir que chaque enfant scolarisé apprenne effectivement.