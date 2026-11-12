Sénégal: L'acteur américain Stacy Keach, figure de « Mike Hammer » et « Prison Break », est décédé à 85 ans

Le monde du cinéma et de la télévision américaine est en deuil. L'acteur Stacy Keach, connu notamment pour ses rôles dans les séries « Mike Hammer », « Titus » et « Prison Break », est décédé mardi 10 novembre 2026, à l'âge de 85 ans, en Pologne, des suites d'une longue maladie.

Stacy Keach n'est plus. Le comédien américain a rendu son dernier souffle à son domicile familial de Magdalenka, en Pologne, où il vivait avec ses proches. Selon un communiqué de son épouse transmis au magazine People, l'acteur souffrait notamment d'une grave maladie cardiaque et d'une insuffisance cardiaque.

« Stacy est parti paisiblement. Il s'est battu pendant si longtemps, avec un courage, une détermination et une force extraordinaires », a confié son épouse. Elle a également salué un homme qui a affronté la maladie avec la même résilience que celle qui a marqué son parcours.

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Né en 1941 à Savannah, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, Stacy Keach a grandi dans une famille profondément ancrée dans le milieu artistique. Fils d'un metteur en scène et d'une actrice, il s'oriente très tôt vers le théâtre. Dans les années 1960, il se distingue notamment sur les planches dans des oeuvres classiques, dont « Hamlet ». Sa prestation dans la pièce « Indians » lui vaut, en 1969, une nomination au Tony Award du meilleur acteur.

Sa carrière s'étend ensuite au cinéma. Dans les années 1970, il apparaît dans plusieurs productions, notamment « La Dernière Chance » et « Juge et Hors-la-loi », réalisées par John Huston en 1972. En 1977, il figure également au casting des « Duellistes », premier long-métrage du réalisateur britannique Ridley Scott.

Une carrière marquée par Mike Hammer

C'est toutefois à la télévision que Stacy Keach acquiert une grande notoriété. Son interprétation du détective privé Mike Hammer, personnage créé par l'écrivain américain Mickey Spillane, contribue à asseoir sa popularité auprès du grand public. Ce rôle lui vaut notamment une nomination aux Golden Globes en 1985.

Son parcours connaît néanmoins un épisode difficile en 1984. Arrêté à l'aéroport londonien d'Heathrow en possession de cocaïne, l'acteur plaide coupable et purge une peine de neuf mois de prison. Une épreuve qui n'aura cependant pas mis un terme à sa carrière.

De retour sur les plateaux, il multiplie les apparitions dans des productions télévisuelles. Le public le retrouve notamment dans les séries « Titus » et « Prison Break ». Il prête également sa voix à plusieurs épisodes de la célèbre série animée « Les Simpson ».

Au-delà de sa carrière artistique, Stacy Keach laisse le souvenir d'un homme profondément attaché à sa famille. Dans son hommage, son épouse l'a décrit comme un acteur admiré à travers le monde, mais aussi comme son compagnon et le coeur de leur foyer. « Sa disparition laisse un vide immense dans nos vies », a-t-elle conclu.