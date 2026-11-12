Sénégal: Baltimore - Un Sénégalais à la tête du Département de protection des consommateurs et des licences commerciales

Mamadou Samba vient de franchir une nouvelle étape dans son parcours professionnel aux États-Unis. Le 5 novembre 2026, ce jeune Sénégalais a prêté serment comme premier directeur exécutif du Département de protection des consommateurs et des licences commerciales (CPBL) de la ville de Baltimore, dans l'État du Maryland. Une nomination qui met en lumière le parcours d'un Sénégalais bien implanté dans les sphères de la gouvernance municipale américaine.

C'est une nouvelle responsabilité pour Mamadou Samba dans l'administration publique américaine. Confirmé par le Conseil municipal de Baltimore, il prend les commandes du Département de protection des consommateurs et des licences commerciales (Consumer Protection and Business Licensing - CPBL), une nouvelle structure créée sous l'autorité du maire Brandon Scott.

Cette nomination revêt un caractère particulier : Mamadou Samba est le premier responsable exécutif de cette agence municipale. Sa mission consiste donc à mettre en place cette institution, à définir son organisation et à lui donner les moyens de remplir ses différentes missions. Au coeur de ses attributions figurent la protection des consommateurs, la gestion des licences commerciales et l'application des réglementations municipales encadrant les activités économiques.

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Il s'agit ainsi de contribuer à l'amélioration des relations entre les consommateurs, les commerçants et l'administration municipale, tout en veillant au respect des règles qui encadrent le fonctionnement des entreprises dans la ville de Baltimore.

Une expérience forgée à Washington

Cette nouvelle responsabilité s'inscrit dans la continuité d'un parcours déjà marqué par une expérience significative au sein des institutions municipales américaines. Mamadou Samba a notamment occupé les fonctions de directeur exécutif du Bureau des affaires africaines auprès de la maire de Washington, D.C., Muriel Bowser.

À ce poste, il a assuré pendant plusieurs années l'interface entre l'administration de la capitale fédérale américaine et les 53 ambassadeurs africains accrédités aux États-Unis. Une fonction stratégique qui lui a permis de développer une connaissance approfondie des relations institutionnelles, de la diplomatie municipale et des enjeux de coopération entre les collectivités territoriales.

Son engagement en faveur du développement local dépasse également le cadre américain. En 2019, il a fondé l'Institut panafricain pour le développement municipal (PIMD), une organisation consacrée au renforcement des capacités des collectivités territoriales et à l'amélioration de la gouvernance locale en Afrique de l'Ouest.

À travers cette initiative, Mamadou Samba s'intéresse particulièrement aux défis auxquels les administrations locales africaines sont confrontées, notamment en matière de gestion publique, de développement territorial et de renforcement des compétences institutionnelles.

Un nouveau défi à Baltimore

À Baltimore, le défi est désormais d'une autre dimension. En prenant la direction d'une agence entièrement nouvelle, il lui revient de construire les fondations administratives et opérationnelles d'un département appelé à jouer un rôle dans la régulation de la vie économique locale.

La protection des consommateurs, l'encadrement des activités commerciales et la délivrance des autorisations nécessaires à l'exercice de certaines activités constituent autant de chantiers qui nécessitent une coordination entre les services municipaux, les opérateurs économiques et les citoyens.