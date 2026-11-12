Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Cri du coeur des petits commerces

Pendant que les JOJ font vibrer Dakar, la désillusion s'installe aux abords du stade Iba Mar Diop. Loin de la fête, les petits commerçants jouent au chat et à la souris avec les forces de sécurité. Interdictions de vendre et confiscations de matériel rythment désormais leur quotidien.

Dakar accueille les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) depuis le 31 octobre. La fête bat son plein, le placard se remplit de médailles : un heureux événement pour toute une nation.Mais du côté des petits commerces installés aux alentours du site Iba Mar Diop, c'est le désenchantement et la désillusion. À deux jours de la clôture des Jeux, l'ambiance est tout autre aux abords du stade.

Pour les petits commerces et les vendeurs de rue, contrairement aux disciplines sportives qui se jouent à l'intérieur des sites, c'est à un jeu de cache-cache qu'ils jouent avec les forces de l'ordre. S'ils s'étaient pourtant bien préparés à tirer profit de cet événement, c'est au fil des compétitions que leur enthousiasme s'est évaporé.

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Installée au coin d'une boutique, Hawa Diallo, vendeuse de beignets, avoue être déçue de la tournure de ces JOJ :« J'espérais que mon petit commerce allait être florissant vu l'affluence, mais je n'ai eu que déception. Parfois ça marche quand il y a de la masse, mais cet évènement n'a aucun effet sur mon commerce. »

Un carton fait office de barrière autour de son fourneau, sur lequel une poêle profonde remplie d'huile frémit. Juste à côté, dans un bocal, quelques beignets s'entassent. Elle réajuste son foulard et confie ce qui la pousse à tenir malgré les difficultés .« J'ai 5 enfants et j'ai perdu mon mari. Du coup, pour éviter de mendier et de faire autre chose, je suis obligée de tenir ce business. Avec un bénéfice de 500 F, je pourrai au moins leur chercher de quoi manger», avoue-t-elle d'un air peiné.

Tout juste à côté, une dame est assise, un sourire au coin des lèvres, témoin silencieuse de la discussion.Assise avec une petite sacoche en bandoulière, aucune glacière posée devant elle, ni de sachet d'eau visible.

La raison ? Ils ont interdiction formelle de vendre aux alentours des sites. Fatou Sarr, supportée par une brique en ciment, n'attendait que cette occasion pour s'engouffrer dans la brèche et vider son sac :« Quand on organise un événement de ce genre, on doit impliquer toutes les couches de la société. Imagine, tu organises un événement pareil et des jeunes prennent le large... Nous, les vendeurs ambulants, nous ne profitons aucunement de ces jeux. »

Toujours dans ses explications, elle affirme avoir été victime de déguerpissement :« J'avais un plateau rempli de bonbons qu'ils ont confisqué, et jusque-là je ne sais même plus où il est, ils ne me l'ont jamais rendu. »

Interrogée sur la manière dont elle écoule ses sachets d'eau, elle répond :« On vend, mais dès qu'on voit leur voiture, on s'en va, au risque qu'ils confisquent nos marchandises. »

Pour des solutions concrètes

Fatou Sarr dénonce un traitement inégal et propose des solutions concrètes :« À l'intérieur, il y a des vendeurs, ils ont leurs tentes là-bas. Mais c'est une affaire de bras long? Ils les ont alloué comme bon leur semble.Mais imagine une famille qui vient regarder les activités : une bouteille d'eau qu'on vend à 100 F ici, eux ils la triplent ! Une famille composée de 5 personnes ne peut pas en acheter pour chacun, c'est trop cher. Le mieux était d'ériger des tentes ici pour ceux qui sont dehors. »

Elle n'a pas manqué de conter une mésaventure vécue par l'une de ses camarades vendeuses .« Un jour, une vendeuse voulait entrer vendre à l'intérieur. Ils lui ont fait acheter un ticket, mais à la porte, ils lui ont demandé de déposer son plateau pour la laisser entrer les mains vides», témoigne-t-elle.

Toujours sur la même allée, en face du site Iba Mar Diop, alors que les spectateurs commencent à affluer, Mamadiou Dia tient son petit business. Vendeur de café et de thé, il sert un client tout en veillant sur la théière posée sur son fourneau :« Vous voyez mon parasol posé à côté ? Je ne peux même pas l'installer parce qu'on peut nous déguerpir à tout moment.

C'est hier que je suis revenu ici. Je m'étais installé là-bas derrière cette table » (il pointe du doigt une table installée dans une ruelle), « ils avaient confisqué toutes mes affaires. »Il affirme s'être préparé à accueillir les JOJ, mais n'en récolte que de la déception :« Avant que les jeux ne commencent, je croyais vraiment qu'on allait y trouver notre compte, mais hélas... Avec ce que nous vivons là, c'est même avant les jeux qu'on s'en sortait le mieux. »