Tunisie: Tomates - Les importations égyptiennes couvrent 20 % des besoins

Les tomates importées d'Égypte sont soumises à des analyses aux frontières et font l'objet d'un contrôle sanitaire, a assuré Anis Kharbech, Vice-Président du Groupement interprofessionnel des légumes.

Ces importations s'inscrivent dans le cadre d'un accord entre les pays d'Afrique du Nord prévoyant la liberté d'exportation des produits agricoles. Les pays disposant d'un excédent de production peuvent ainsi approvisionner ceux qui connaissent des pénuries, a expliqué le responsable.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, il a précisé que les quantités de tomates importées d'Égypte représentent entre 15 et 20 % des besoins de la Tunisie. Cette opération vise à réguler l'approvisionnement et à contribuer à l'équilibre du marché.

Il a également annoncé que les tomates issues de la production nationale devraient être disponibles sur les marchés d'ici une semaine. Des quantités importantes provenant des cultures sous serres devraient, quant à elles, être commercialisées à partir de la deuxième semaine de décembre prochain.

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Le prix de vente plafonné à 3,480 dinars

Concernant les prix, Anis Kharbech a appelé les consommateurs à contacter le numéro vert du ministère du Commerce en cas de dépassement du prix de vente au détail fixé à 3,480 dinars le kilogramme.

Il a rappelé que le prix de vente sur les marchés de gros est fixé à 2,800 dinars le kilogramme, contre 3,480 dinars pour la vente au consommateur. Tout dépassement de ce plafond constitue une infraction à la réglementation, a-t-il souligné.

95 % des semences maraîchères sont importées

Abordant la question de la production agricole, le vice-président du Groupement professionnel des légumes a révélé que 95 % des semences maraîchères utilisées en Tunisie sont importées.

Plus de 80 % des semences de pommes de terre proviennent également de l'étranger, tout comme celles des tomates, des poivrons et des légumes-feuilles. Face à cette dépendance, il a appelé à développer la production locale de semences.

Le recul de la production nationale de tomates s'explique notamment par les conditions climatiques, la réticence des agriculteurs à reprendre cette culture après la baisse des prix enregistrée l'année dernière, la diminution des superficies cultivées et le manque de financements.

Un excédent de tomates destinées à la transformation

Par ailleurs, Anis Kharbech a expliqué l'excédent de production de tomates destinées à la transformation industrielle par les financements accordés aux agriculteurs par les propriétaires des unités de transformation pour la culture des tomates saisonnières.

En l'absence de financements suffisants de la part des banques publiques, les agriculteurs se tournent vers les industriels, qui leur fournissent les fonds nécessaires, les produits phytosanitaires et les engrais, en contrepartie de la livraison de leur récolte.