Tunisie: Pré-Mercato d'hiver des cadors/La tendance - La parole est donnée à la défense

L'accent sur l'international mais aussi cibler des valeurs sûres locales pour l'Esprance Sportive de Tunis et le Club Africain. Axer le travail de la cellule de recrutement sur la recherche d'une tour de contrôle et d'une pointe de métier pour le Club Sportif Sfaxien. Et, enfin, dénicher de bonnes pioches locales pour l’Étoile Sportive du Sahel.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier et à l'approche de cette période charnière les états-majors des cadors de la L1 s'activent en coulisses pour ajuster leurs effectifs. Bientôt, passé le traditionnel « break hivernal » de l'élite, et indépendamment des dates officielles libérées pour l'équipe nationale, calendrier officiel oblige, n'oublions pas que le championnat battait son plein jusque récemment, avec les matchs de la phase aller. Du point de vue projections donc, la trêve hivernale s'annonce particulièrement intense pour nombre de clubs. Bref, entre la course au titre, les places continentales et la lutte pour le maintien, les exécutifs de nos formations vont forcément s'activer en coulisses pour ajuster leurs effectifs après les premiers mois de compétition.

Les titres se gagnent d'abord par la défense...

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Passons à présent aux enjeux à suivre pour cette fenêtre hivernale à venir. Comme toujours, il s'agira de corriger le tir. Les équipes en difficulté offensive ou défensive, les clubs aux ambitions de maintien, ou de bien figurer sur la scène, chercheront la perle rare, souvent sous forme de prêts ou de joueurs libres de tout engagement. Là, il faudra composer avec les clubs de l'élite concernés par des interdictions de recrutement prononcées par la Fifa, suite à des litiges financiers. Quid des cadors de la L1 à présent ? Tout d'abord, pour le CA et l'EST, ce marché hivernal à venir s'annonce assez déterminant, mais avec des réalités bien distinctes entre les deux « frères ennemis ».

Commençons par le champion en titre. Le tenant devra forcément remplir les blancs autant que stabiliser son effectif. Le Club Africain, qui a mené une profonde restructuration de son groupe lors du dernier mercato, doit composer avec une urgence contractuelle majeure, les cadres qui arrivent en fin de contrat, et l'impératif de renforcer sa défense dans toute ses largeurs, une priorité absolue. En clair, indépendamment de l'axial Simpara (qui n'est pas irréprochable cela dit), Bouabid, en dépit de sa bonne volonté, n'est pas armé pour le haut niveau local et continental, Abdelhak manque encore de métier, Diatta va manquer plusieurs matchs après sa blessure, Ben Ali est un joueur de cristal, qui se blesse très fréquemment, et Zaâlouni campe dans sa zone de confort.

L'Espérance Sportive de Tunis, à son tour, dispose certes d'un effectif pléthorique après des arrivées massives, les Hazem Mastouri, Imad Faraj, Lucas Ribeiro, Jesus Castillo, sans oublier Youcef Blaïli, mais sachant que l'équipe joue sur tous les tableaux, le mercato hivernal devrait servir à effectuer des retouches chirurgicales. Ce faisant, selon certaines livraisons proches du club, l'EST priorise certains postes à doubler. Ainsi, l'Espérance chercherait un concurrent de premier plan au poste d'arrière gauche pour apporter plus de garanties défensives en C1. Un axial aussi serait dans les tuyaux. Suite au départ d'Amine Tougai, le secteur axial reste un chantier sous haute surveillance pour s'assurer une meilleurs assise.

Quelles pistes pour le CSS et l'ESS à présent ? Là aussi, le Club Sportif Sfaxien, par le biais de son technicien, aurait réclamé un défenseur central d'expérience, autant qu'un avant-centre de métier pour pallier le manque d'efficacité constaté lors des derniers matchs de championnat. L'Etoile Sportive du Sahel cherche, quant à elle, la stabilité financière avant tout, car toujours contrainte par une gestion rigoureuse de ses finances. Le club-phare du Sahel devrait donc se concentrer sur des opportunités de marché à moindre coût avec des joueurs libres ou des prêts avec option d'achat.

Enfin, un outsider ambitieux se démarque actuellement et semble anticiper déjà l'ouverture de la fenêtre d'appoint hivernal. Il s'agit du Stade Tunisien qui ciblerait ouvertement Noé Timba, sensation de ce début de saison d'Elite One du Cameroun. L'avant du Dynamo de Douala porte les siens à bout de bras, s'imposant comme l'un des meilleurs joueurs du championnat. Buteur à dix reprises jusque-là, Timba a ainsi franchi un cap et se retrouve à la croisée des chemins. Ce faisant, le Stade Tunisien aurait décidé de jeter son dévolu sur le joueur de 24 ans mais il devra composer avec la concurrence du Scotland FC, champion du Zimbabwe 2024-25.