Tunisie: ASM/Décision de rejouer le match contre l'ESS confirmée/Moez Gharbi - « Nous rejouerons le match, si... »

Le président marsois affirme que son club respectera l'éthique sportive et rejouera le match contre l'ESS, même si, entre-temps, il saisira le Tribunal arbitral du sport.

Les dirigeants marsois ne comptent pas rester les bras croisés et défendront leurs intérêts jusqu'au bout. C'est ce que nous a confié le président du club, Moez Gharbi, interrogé sur la démarche qu'entreprendra son bureau directeur après que la Commission d'appel de la FTF a confirmé la décision de la Lnfp de faire rejouer son match contre l'ESS. Un match comptant pour la 4e journée et qui s'est soldé, sur le terrain, par une victoire des Marsois (1-0).

"Notre position est toujours la même. Nous défendrons les intérêts de notre club jusqu'au bout, et ce, dans le respect des règlements en vigueur, mais aussi de l'éthique sportive. Dans un premier temps, nous avons saisi la Commission d'appel de la FTF qui, malheureusement, a confirmé la décision de la Lnfp de rejouer le match. Comme les instances nationales ne nous ont pas rendu justice, nous comptons saisir le Tribunal Arbitral du Sport", nous a fait savoir le président de l'ASM.

Dans l'attente du résultat de l'expertise

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Comme nous l'avons indiqué dans notre édition d'hier, la direction de l'ASM a saisi un cabinet d'avocat suisse spécialisé dans l'arbitrage sportif. Ledit cabinet est en train d'étudier la requête de l'ASM de faire appel auprès du tribunal Arbitral du sport pour donner son expertise quant à la démarche à entreprendre. "Nous avons remis tout un dossier à un cabinet suisse d'avocat spécialisé dans l'arbitrage sportif. Notre dossier est actuellement en phase d'étude et nous attendons le rapport final. Ce cabinet ne prend en charge une affaire que s'il est sûr de l'emporter.

Si le cabinet nous dit que la bonne démarche à suivre est de saisir le TAS, nous le ferons. Car c'est un cabinet renommé et c'est pour cette raison que nous l'avons choisi", nous a confié Moez Gharbi. Dans ce genre d'affaires, le TAS peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision de rejouer le match. Dans le cas où le Tribunal arbitral du sport ne prendrait pas cette décision et qu'entre-temps la Lnfp désignait une date pour rejouer le match, la direction de l'ASM compte la respecter : "Comme je vous l'ai dit, nous respecterons l'éthique sportive et nous rejouerons le match si la Lnfp en fixe la date, même si, entre-temps, nous lancerons notre procédure auprès du TAS.

Nous aurions aimé que la Commission d'appel de la FTF nous rende justice. Nous sommes persuadés que nous sommes dans notre plein droit et nous comptons le faire savoir.", affirme le premier responsable marsois.