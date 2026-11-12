Tunisie: CAB/Appel à tous les cabistes - L'heure de vérité !

Une nouvelle tentative pour réunir les forces vives de la région.

Comme promis, le président du nouveau comité provisoire, Ahmed Kandara, a lancé un appel à tous les Cabistes, dans le sens le plus large, pour assister à la réunion qui aura lieu demain à 17h30 dans un hôtel de la ville. Ce rendez-vous qui se veut rassembleur sera l'occasion de débattre des problèmes qui constituent un obstacle majeur au retour à la bonne marche du club et surtout à proposer des solutions immédiates. On espère que cette invitation, présentée sous forme d'un communiqué posté sur la page officielle du CAB, attirera du monde. Une façon de faire participer et donc d'impliquer tous les Cabistes dans les décisions à prendre!

CSHL-CAB 1 à 1 en amical

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Pendant que les nouveaux responsables s'activent pour régler les problèmes les plus urgents sur le plan administratif et matériel, le CAB continue de travailler afin de rester compétitif au retour du championnat. C'est ainsi que les camarades de Maktouf ont disputé, le week-end passé, un match amical au Stade municipal d'Hammam-Lif contre le CSHL (1-1). Le but du CAB a été signé Bilel Mejri, un bon signe de l'attaquant cabiste avant le match de la 8e journée, au Stade Enneifer, face au ST. À cette occasion, le staff technique a, comme à son habitude, fait tourner l'effectif pour offrir un temps de jeu suffisant pour lui permettre de supporter plus tard l'endurance de la compétition.

Voici par ailleurs l'équipe qui a débuté le match: Maktouf- Guessmi-Doukali-Allala-Guebblia-Dridi-Ferchichi-Mejri- Berrima-Timi- Faty.

Handball : une nouvelle défaite à domicile !

Les handballeurs cabistes ont, une nouvelle fois, déçu en s'inclinant à domicile contre le SN sur le score de 24 à 28. Une journée auparavant, ils ont également échoué, à la salle Fatnassi, face à l'ESHS (22-24). En revanche, les basketteurs ont triomphé de l'ASM en déplacement à la salle Raja Hayder à La Marsa par 57 à 56. Des résultats en dents de scie pour les premiers, mais encourageants pour les seconds. Toutefois, tous les deux ont beaucoup de mérite au vu des difficultés matérielles du CAB.