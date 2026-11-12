Tunisie: Journées théâtrales de Carthage - Le coeur de Tunis bat au rythme de la scène

La 27e édition des Journées théâtrales de Carthage fait du théâtre une fête partagée par toute la ville et même dans les régions.

Pendant huit jours, Tunis vivra au rythme du théâtre sous la direction de Slim Sanhaji, la 27e édition des Journées théâtrales de Carthage fait du théâtre une fête partagée par toute la ville et même dans les régions. Elle accueille des créations d'Afrique, du monde arabe, d'Europe et d'Asie et réserve une place de choix à la mémoire de ceux qui ont bâti le festival.

C'est à cette occasion que s'est tenue la conférence de presse des journées théâtrales de Carthage annonçant les différents axes de la programmation, ses orientations, ses hommages et ses nouveautés.

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Le coup d'envoi est prévu le 21 novembre, avec le rideau qui se lèvera au Théâtre de l'Opéra sur «Soleil d'Orient» de la compagnie syrienne Enana de danse théâtre. Mise en scène par Jihed Mofleh. " Nous sommes heureux d'ouvrir les JTC avec cette troupe légendaire qui a déjà connu nos scènes avec des pièces flamboyantes et qui revient avec cette nouvelle chorégraphie qui fait dialoguer les rythmes et les traditions des différentes régions de Syrie autour d'un message simple et fort : « Une seule terre... un seul coeur ». Déclare Slim Sanhaji directeur de cette 27e édition.

Les JTC n'ont jamais été un évènement qui se cloisonne dans les salles fermées, il embrase la rue et les places publiques devant le Théâtre municipal, à la place des Théâtres et à l'avenue Habib-Bourguiba. C'est l'image que revendique le comité directeur par cette programmation éclatée dans la cité et ailleurs.

Slim Sanhaji a détaillé les grandes lignes de cette édition, placée sous le slogan " Vibrer de vie, vibrer de théâtre ", autour de trois piliers : le spectacle, la rue et le partage: Le spectacle donne à voir, la rue ouvre la rencontre et le partage prolonge l'expérience. L'ambition est claire : renforcer l'expérience théâtrale comme art vivant, accessible à tous et ancré dans la société.

Douze pièces pour un Tanit

Au coeur du festival, la compétition officielle réunit douze créations venues de onze pays arabes et africains. La Tunisie y sera représentée par deux oeuvres : «Tchaïka» de Moez Mrabet produite par le Théâtre national tunisien et " Les couloirs de la peur" de Dhia Mansouri.

Le jury international est présidé par Abderraouf El Basti de Tunisie. Il réunit Carole Karemera (Rwanda), Roger Assaf et Walid Aouni (Liban) ainsi que Moez Gdiri (Tunisie). Il aura la lourde mission de dercerner les Tanits d'or, d'argent et de bronze, ainsi que les Prix de la meilleure mise en scène, du meilleur texte, de la meilleure scénographie et des meilleures interprétations féminine et masculine.

Hors compétition, la programmation s'annonce particulièrement riche. Le Panorama du théâtre tunisien propose quatorze créations récentes. La section parallèle arabe et africaine en compte six. Avec dix-neuf spectacles, Le " Théâtre du monde " emmène le public vers des contrées les plus éloignées dont certaines participent pour la première fois dont la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, le Canada, la Russie et l'Allemagne.

Les Escales théâtrales aussi, consacrées aux écritures audacieuses, réunissent des noms bien connus du public tunisien, parmi lesquels Taoufik Jebali, Cyrine Gannoun et Essïa Jaïbi aux côtés de la Palestinienne Raeda Taha.

Le théâtre au coeur de la cité et ailleurs

C'est l'un des temps forts de cette édition. Dès le premier jour, Une animation insufflera sa belle énergie au centre-ville. Des compagnies tunisiennes et étrangères joueront en plein air, de la France au Togo, en passant par la Chine. Des projections lumineuses et du mapping vidéo illumineront l'avenue Habib-Bourguiba, la place des Théâtres et les abords de la Cité de la culture avec des soirées musicales en prime.

Le festival ira aussi à la rencontre du public des régions avec des spectacles programmés au Kef, à Bizerte, à Sfax, à Médenine, à Sousse et à Nabeul.

La 27e édition ne néglige pas ses repères. Du 25 au 27 novembre, le Forum théâtral international, coordonné par Lotfi Larbi Snoussi rendra hommage aux figures qui ont fait l'histoire du théâtre arabe. Parmi elles figure Moncef Souissi, l'un des fondateurs des JTC, disparu il y a dix ans. Le forum honorera aussi le metteur en scène irakien Salah Al-Qassab avec la remise du Prix portant son nom. Jalila Baccar, Sabeh Bouzouita et Fatma Ben Saïdane participeront à des lectures autour de la pièce "Familia" un moment empreint de nostalgie qui fera revivre la mémoire du théâtre tunisien.

Du 22 au 24 novembre, un colloque international dirigé par Mohamed Mediouni questionnera une problématique essentielle : comment le financement et les modes de production façonnent-ils la vie théâtrale dans le monde comme dans les pays arabes et africains ?

Le festival distingue par ailleurs plusieurs grandes figures, dont Anissa Lotfi et Mohamed Kouka (Tunisie), l'Égyptienne Aïda Fahmy, le Malien Adama Traoré et l'Allemand Oliver Reese. Il saluera également la mémoire d'artistes disparus, parmi lesquels Malika Hablani, Amel Baccouche et Ahmed Kochbati.

Apprendre, transmettre, s'ouvrir

Masterclasses, ateliers animés par Fadhel Jaïbi et des pédagogues venus de Russie, d'Inde, d'Italie et de Belgique, place aux écoles de théâtre, théâtre amateur, spectacles pour enfants : le festival se veut aussi un lieu d'apprentissage.

Parallèlement et toujours fidèles à leur engagement, les JTC accueilleront de nouveau le programme « Théâtre de la liberté », avec des spectacles créés au sein des établissements pénitentiaires et des centres de rééducation. Les JTC tendent la main à tous : aux passionnés, aux curieux, à ceux qui n'ont jamais franchi la porte d'un théâtre. Du 21 au 28 novembre, la scène vous attend, il suffit d'oser venir.