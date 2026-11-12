Tunisie: L'oeuvre de Hachemi Marzouk - « Ode à une féminité sculptée dans la matière »

A l'occasion de la troisième édition du Salon national des arts plastiques, tenue du 17 octobre au 12 décembre au Musée national d'art moderne et contemporain, l’œuvre de Hachemi Marzouk, dont les sculptures aux silhouettes féminines taillées dans le marbre proposent tant une réflexion qu'un véritable éloge de la féminité.

Révélé en 1976 par la création d'une somptueuse statue à l'effigie du président Habib Bourguiba, le sculpteur Hachemi Marzouk n'a eu de cesse de façonner tout au long de sa carrière un éventail de sculptures reflétant en chacune d'elles la sensibilité et la diversité des formes du travail de l'artiste.

En exposant plusieurs des œuvres de la collection privée du sculpteur, le musée d'art contemporain -- Macam-- met en lumière cette richesse artistique. Cette dernière passe par une dimension plus intime du travail de Marzouk, celle d'un artiste qui laisse ici s'exprimer pleinement une réflexion plus intime, fondée sur le corps humain et les émotions qui s'en émanent. Les dimensions modestes de ces femmes sculptées n'en occupent pas moins l'espace. C'est tout au contraire qu'elles surplombent la salle d'exposition et attirent une attention particulière sur l'élan de leurs formes et de leurs mouvements.

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La générosité de leurs courbes se mêle aux matériaux dont elles proviennent pour communiquer ensemble la fascination élogieuse d'une féminité aux multiples visages. La femme n'est plus seulement affaire de délicatesse, d'élégance, de discrétion ou encore de fragilité, mais s'affirme, si ce n'est davantage, dans sa force et sa liberté.

Une première sculpture, faite de marbre blanc, s'éveille par sa forme longiligne et verticale. Intitulée Danseuse, ce titre se marie parfaitement à la posture élancée de la femme au teint lacté. La féminité se dessine ici par l'affirmation du corps féminin, par le galbe des courbes de ses hanches et de sa poitrine, célébrant ainsi la beauté de la femme et de ses attributs propres. La volupté de ses formes n'est pas antithétique à la finesse de ses autres membres, mais accompagne bien au contraire le mouvement et l'ascension de sa jambe et de son bras, jaillissant vers le ciel. Ses pans de marbre qui l'habillent, semblables aux plis d'une robe, se fondent alors dans les gestes de la danseuse et servent les ambitions de liberté et de légèreté qu'elle défend.

Les traits de son visage, peu esquissés, s'effacent derrière l'expressivité de son corps. C'est alors le mouvement et l'envolée des gestes de la danseuse qui est mis en avant sur cette sculpture. Mais derrière ce visage inconnu ne se cacherait-il pas une autre interprétation à l’œuvre ? La danseuse n'élèverait-elle pas avec elle une dimension plus universelle à la sculpture ? En l'occurrence, l'idée qu'il n'est pas seulement question de l'ascension d'une femme mais bien de toutes celles qui habitent ce monde.

La sculpture ici dépasse les limites de son propre socle et propose alors une représentation unique d'une femme, d'une danseuse, d'une artiste mais aussi d'une athlète dont les gestes se prolongent bien au-delà du marbre. L'oeuvre saisit ainsi un instant d'élan presque magique, porteur d'une réflexion plus profonde sur la liberté, s'animant dans les yeux de celui qui la contemple.

Dans un registre similaire, la sculpture Grand Écart prolonge la belle Danseuse autour de cette célébration des courbes et du mouvement. À la verticalité succède cette fois-ci l'horizontalité. C'est en effet dans une démarche sensiblement différente que Marzouk loue à nouveau l'élévation du corps, avec une oeuvre dont les formes sont ici plus difficilement identifiables. Des lignes qui se fondent les unes aux autres, des formes plus arrondies s'étirant de part et d'autre du corps de la sculpture ; Marzouk décide avec cette oeuvre de brouiller la frontière entre le mouvement et celle qui en est à l'origine.

Le titre de l’œuvre nous oriente quant à l'interprétation de celle-ci, en l'occurrence une silhouette, une femme, une danseuse en mouvement réalisant un grand écart. Mais la sculpture est-elle uniquement ce qu'elle est ? Une silhouette ailée s'engageant avec élan, une flèche sortie de son carquois se hâtant vers sa cible, ou encore une créature marine aux écailles majestueuses ? Cette silhouette de marbre blanc à la teinte bigarrée prête, en réalité, à voir un spectre infini de perceptions et d'interprétations.

C'est ce qui semble faire toute la symbolique de l’œuvre, en l'occurrence une sculpture qui invite à une lecture plus libre de la féminité et du mouvement qui l'assiste. La sculpture se détache de la représentation traditionnelle du corps de la femme et de ses courbes afin de mettre l'accent sur l'élan dont il est question. La douceur des courbes féminines laisse sa place à une impulsion de l'être, à une virtuosité du corps avec cette figure du grand écart, et cette vélocité du mouvement.

C'est alors entre abstraction et figuration que Marzouk se joue de ces deux contraires pour ouvrir la voie à une autre facette de la féminité. De la femme danseuse à la femme insaisissable nous vient alors une toute dernière représentation de la féminité : celle d'une femme remarquable de grandeur, sculptée sous le nom de Livre. Faite d'un marbre tunisien aux couleurs chaudes, cette femme incarne le modèle de noyau familial, d'ancrage pour sa progéniture, aimante et inspirante. Contrairement aux deux autres femmes, celle-ci est davantage repliée sur elle-même. Elle enveloppe ici ce qui semble être ses deux enfants, les protège et leur offre un cocon sécurisant et rassurant. Marzouk valorise ici une représentation de la féminité plus sécurisante et plus douce qui soigne et chérit les siens.

Les membres de cette femme s'allongent et s'enroulent autour de sa descendance, dont le regard traduit un sentiment de sécurité. La femme aimante est ici une mère, une femme qui épouse pleinement la maternité. L'arrondi de son ventre suggère qu'elle porte la vie et contribue alors à entretenir cette représentation de la maternité qui se conjugue à celle de la femme. Une mère est avant tout une femme de la même manière qu'une femme peut être une mère, qui accueille son rôle maternel avec toute la féminité et la force qui est la sienne. Trois sculptures pour trois représentations de la féminité. C'est ce que propose l'artiste Hachemi Marzouk avec ces trois œuvres distinctes, mais qui se retrouvent par ailleurs autour d'une même symbolique : celle d'une féminité libre et puissante qui se refuse une définition restrictive. Lorsque le marbre devient le matériau d'une réflexion profonde sur la féminité, Marzouk nous invite à en saisir ainsi toute la beauté et toute la multiplicité.