Tunisie: Quand la haine devient politique d'Etat

Lui, il fait partie des hommes dont les paroles finissent par déborder les discours politiques pour contaminer toute une société. Ministre sioniste de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir est une figure de proue de l'extrême droite suprémaciste, il ne se contente plus d'incarner les dérives racistes du pouvoir : il contribue à les banaliser, à les institutionnaliser et à leur donner une légitimité officielle. Ce qui relevait hier de la provocation devient aujourd'hui une politique, ce qui aurait dû susciter l'indignation s'installe dans le paysage quotidien.

Les témoignages recueillis à Haïfa et à Tamra mettent au jour une réalité particulièrement inquiétante ; la minorité palestinienne de l'entité sioniste, pourtant citoyenne de cet État, se retrouve confrontée à une discrimination qui gagne tous les espaces de la vie publique. Des citoyens, dont l'avocate Hadeel Abu Salih, dénoncent un paradoxe révélateur : tandis que les autorités prétendent combattre le crime organisé dans les localités arabes, elles répriment les manifestations de ceux qui réclament protection et sécurité. Le laisser-faire face à la criminalité devient ainsi, selon eux, une forme de punition collective.

Ben Gvir n'est pas étranger à cette politique. Condamné en 2007 pour incitation au racisme, il n'a jamais renoncé à désigner les citoyens arabes comme une « cinquième colonne », les assimilant à une menace intérieure. A la tête d'un appareil sécuritaire considérable, il dispose désormais des moyens de traduire ses obsessions idéologiques en décisions concrètes. La situation des détenus palestiniens, les restrictions qui leur sont imposées et le projet de peine de mort visant les Palestiniens condamnés en témoignent.

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Mais le plus alarmant est peut-être ailleurs : dans la diffusion de cette hostilité au-delà des institutions politiques et sécuritaires, les hôpitaux, longtemps considérés comme des espaces de coexistence relativement préservés, n'échappent plus à cette contamination. Le témoignage de Lina Qasem-Hassan, médecin arabe, est à cet égard saisissant. Des drapeaux, des armes, des discours justifiant la destruction du système de santé de Gaza composent désormais un climat où la solidarité humaine elle-même semble mise à l'épreuve.

L'épisode de cette patiente agonisante (vue à la télé et sur les réseaux sociaux), insultant un infirmier pour avoir prononcé un mot en arabe, dépasse le simple fait divers, révèle quelque chose de la profondeur du mal. La haine a pénétré jusque dans un lieu où la souffrance devrait abolir les appartenances et où la dignité humaine devrait être la seule règle. Que cette femme soit morte le lendemain ne rend pas la scène moins révoltante ; cela lui donne, au contraire, une terrible dimension.

Depuis le 7 octobre et l'occupation, les frontières de la discrimination se sont déplacées, la guerre à Gaza, l'extrême violence exercée contre les Palestiniens et la radicalisation du discours politique ont libéré des comportements longtemps contenus. Le racisme ne se dissimule plus toujours derrière les précautions du langage. Il s'affiche, s'assume et se diffuse.

Le danger Ben Gvir ne réside donc pas seulement dans ses déclarations ou ses décisions ministérielles, il tient à ce qu'il autorise, encourage et finit par rendre acceptable. Lorsqu'un pouvoir désigne une partie de ses citoyens comme des ennemis de l'intérieur, la démocratie ne se fragilise pas seulement : elle commence à se renier. Et lorsqu'un homme condamné pour racisme devient le garant de la sécurité, c'est toute la promesse d'égalité qui se trouve profondément compromise.