Sénégal: Le ministère des Affaires étrangères et la CDC s'allient pour moderniser les cartes consulaires

11 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ont signé, lundi 9 novembre 2026, une convention spécifique portant sur la modernisation du système de production et de gestion des cartes consulaires. Cette initiative vise à simplifier les démarches administratives des Sénégalais établis à l'étranger et à renforcer la sécurisation de leurs documents.

La modernisation des services consulaires franchit une nouvelle étape. Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, et le directeur général par intérim de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Amadou Lamine Guissé, ont procédé à la signature d'une convention spécifique destinée à mettre en place un système moderne et sécurisé de production et de gestion des cartes consulaires.

À travers ce partenariat, les deux institutions entendent améliorer la qualité des services administratifs proposés aux Sénégalais de l'extérieur. Le dispositif envisagé devrait notamment contribuer à simplifier les procédures d'obtention des cartes consulaires et à garantir une meilleure fiabilité de ces documents.

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Pour assurer la mise en oeuvre opérationnelle du projet, la CDC s'appuiera sur sa filiale SYNAPSYS Conseil SA, spécialisée dans l'accompagnement technologique et le développement numérique.

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