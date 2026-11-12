Sénégal: Marché financier - EDK mobilise 30 milliards de FCFA pour accélérer son expansion

Le Groupe EDK fait appel au marché financier régional pour mobiliser 30 milliards de FCFA à travers un emprunt obligataire ouvert à la souscription du 10 au 30 novembre 2026. Cette opération, rémunérée à 7,50 % sur sept ans, doit financer un vaste programme d'investissements, marqué notamment par l'ouverture de 45 nouveaux points de vente et le renforcement de ses capacités agro-industrielles.

Le Groupe sénégalais EDK franchit un nouveau cap dans sa stratégie de développement. Créé en 2009, le groupe lance un emprunt obligataire par appel public à l'épargne de 30 milliards de FCFA, dénommé « EDK 7,50 % 2026-2033 ». Visée par l'AMF-UMOA sous le numéro EOP/26-05, l'opération porte sur trois millions d'obligations d'une valeur nominale de 10 000 FCFA chacune.

Elle offre un taux d'intérêt annuel fixe de 7,50 %, sur une maturité de sept ans, avec deux années de différé de remboursement du capital. À travers cette levée de fonds, EDK entend financer une nouvelle phase de son expansion et consolider sa présence dans plusieurs secteurs de l'économie.

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Le programme d'investissement prévoit notamment l'ouverture de 45 nouveaux points de vente, répartis entre 15 stations-service EDK Oil, 15 magasins de grande distribution sous l'enseigne Low Price SA et 15 restaurants Djolof Chicken. L'enveloppe mobilisée contribuera également à la construction d'une nouvelle usine TEFESS Industrie, spécialisée dans la production d'aliments pour le bétail et la volaille.

Le groupe prévoit, en outre, de moderniser les solutions de paiement de QuickPay, avec de nouveaux équipements, le développement du paiement sans contact et le renforcement de la sécurité des transactions.

Cette nouvelle étape s'appuie sur une trajectoire de croissance déjà significative. En 2025, EDK a réalisé plus de 84 milliards de FCFA de chiffre d'affaires consolidé, avec un réseau de 111 points de vente et plus de 1 500 emplois directs et indirects. Le groupe avait notamment renforcé son activité de grande distribution en août 2025, avec la reprise de huit magasins précédemment exploités par CFAO Consumer, dont cinq Supeco et trois Carrefour Market.

Pour son président-directeur général, Demba Ka, cette émission constitue un levier pour poursuivre la dynamique engagée depuis la création du groupe. « Les investissements que nous engageons aujourd'hui doivent nous permettre de poursuivre cette dynamique, d'étendre notre présence et de renforcer notre contribution à l'activité économique et à l'emploi », souligne-t-il.

Structurée par Matha Securities, arrangeur et chef de file, avec CGF Bourse comme co-chef de file et MNS Capital comme conseiller financier, l'opération bénéficie d'une garantie couvrant 100 % du principal et des intérêts. Celle-ci est apportée par le Fonds de solidarité africain (FSA), à hauteur de 66,67 %, et le Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE), pour les 33,33 % restants.