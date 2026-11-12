Sénégal: La pédagogie de Montessori présentée aux autorités éducatives

Depuis 2020 la pédagogie de Montessori basée sur la promotion de la paix et le respect de l'enfant est expérimentée dans les écoles préscolaires publiques et privées dans les localités de Saint-Louis et de Goudiry. Dans une perspective de mise à l'échelle et de l'introduction dans la formation initiale, les responsables de l'initiative ont rencontré mardi 10 novembre 2026 à Diamniadio, les autorités éducatives pour une séance de partage et d'échange.

La direction de la planification et de la réforme de l'éducation, la direction de l'enseignement préscolaire et la direction de la formation et de la communication, sont les structures du ministère de l'éducation nationale qui ont accueilli la délégation de l'association « ensemble Toi et moi », conduite par sa présidente-fondatrice Claire Saint-Louis.

Avec les cadres et techniciens de l'éducation, la présidente-fondatrice de l'association et l'inspecteur de l'enseignement Babacar Mbaye, point focal du projet au Sénégal ont expliqué les principes et les objectifs de la pédagogie Montessori. « La pédagogie de Montessori est une méthode éducative et une philosophie créée en 1907 par Maria Montessori, médecin et pédagogue italienne.

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Elle repose sur le respect de l'enfant, sur l'apprentissage autonome où l'enfant choisit ses activités et explore à son rythme, et sur un environnement préparé avec du matériel adapté à sa taille et à ses capacités pour encourager l'indépendance et la manipulation. Maria Montessori lui-même a dit qu'elle n'a rien inventé, que c'est tous les enfants qui lui ont tout appris.

Et la neuroscience a prouvé que 3-6 ans est l'âge favorable à la construction de la personnalité et le développement du cerveau. C'est ce qui explique le choix du préscolaire pour développer cette pédagogique qui favorise la paix par la pédagogie » explique Claire Saint-Louis. Elle ajoute que l'autre particularité et avantage de la pédagogique de Montessori, c'est que le mobilier et le matériel sont conçus pour que l'enfant puisse accéder facilement aux ressources et manipuler les objets de manière autonome.

« Nous avons expérimenté cette méthode éducative dans les inspections de l'éducation et de la formation de Saint-Louis et de Goudiry (Tambacounda) où prêt d'une vingtaine d'enseignants membres des collectifs des éducateurs de la petite enfance (CODEPE) ont été formés. Et la formation est axée sur le savoir, le savoir-être et le savoir-faire jusqu'à la fabrication du matériel pédagogique, parce qu'au Sénégal la réalité c'est que on fait souvent des leçons de choses sans la chose par manque de moyens ou d'initiatives et qu'il faut leur réapprendre ou leur apprendre à construire du matériel pédagogique pertinent.

Notre ambition est d'introduire cette méthode pédagogique de la réussite dans la formation initiale des enseignants, si le ministère de l'éducation accorde la validation institutionnelle » renseigne Claire Saint-Louis

La direction de la formation et de la communication a salué l'idée de présenter l'initiative au niveau central pour son ancrage institutionnel. Le directeur de la formation et de la communication, Daouda Gueye a cependant fait savoir à la délégation que les centres régionaux de formation du personnel de l'éducation constituent les cadres dédiés à la formation et sont devenus des hubs pour le système éducatif.

A ce titre, le directeur Guèye indique que toutes les interventions sont bien accueillies mais doivent être, au préalable, encadrées pour les aligner sur la politique de formation définie par le ministre de l'éducation nationale.« Après cette visite de contact, nous pouvons continuer la réflexion » déclarent les autorités ministérielles.