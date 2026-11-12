Madagascar: Toliara - Les propriétés des plages restent problématiques

Le beau spot qui fait la renommée de Madiorano, jolie plage située au nord de Mangily, district de Toliara II, n'est plus. Finies les photos carte postale avec les cocotiers qui bordent le rivage de la mer, car « la propriété » a été récemment acquise par un certain N. « Nous ne pouvons plus circuler sur la plage car le propriétaire nous interdit l'accès, alors que nous ne voulons pas marcher sur le bord là où il y a les cocotiers, mais sur le sable qui borde la mer. C'est l'un des accès qui va vers notre chez nous à Ambolomailaka », explique une masseuse de plage, rencontrée au domaine « Nicolas Barré » de Madiorano.

Il n'y a pas qu'à Madiorano, le littoral nord rencontre des problématiques de droits de propriété. Les plages peuvent-elles être privées ? Le tribunal administratif de Toliara apporte quelques pistes de réponse, suite à de nombreuses questions sur les réseaux sociaux. Il avance des détails se rapportant à la loi 2008-013 sur le domaine public. « ...Le rivage de la mer, jusqu'à la limite des plus hautes marées, et une bande littorale de 25 mètres au-delà, font partie du domaine public naturel. Ces biens sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles... », détaille la note du tribunal administratif. La bande littorale ne peut donc faire l'objet d'aucune attribution privative. « Privatiser une plage et en interdire l'accès est donc contraire à la loi », ajoute-t-elle.

Ankasy

Le tribunal administratif peut ordonner l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre, sanctionner par des contraventions et faire démolir les ouvrages illicites. Il est précisé que tout citoyen peut lui signaler les faits ou les signaler à la commune. Par ailleurs, une action par l'Organe mixte de conception (OMC) Atsimo Andrefana à l'encontre de l'action de déviation d'une partie de la piste d'intérêt provincial, reliant Toliara à Ambatomilo, a justement été faite.

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Le propriétaire d'un domaine donnant vue sur mer à Ankasy, commune de Tsifota, point de passage vers le littoral nord de Toliara, quant à lui, a dévié la piste pour que les véhicules ne circulent pas devant sa propriété. Malgré la descente du service de l'aménagement du territoire, suivie par l'OMC Atsimo Andrefana, la piste publique n'est plus accessible.

Le propriétaire a même enlevé l'écriteau où est écrit « Ankasy », déposé par le service de l'aménagement du territoire. Le maire de Tsifota, Madogasy, n'a pas été présent lors de la descente de l'OMC et déduit que l'action de remettre la piste publique et le fait d'enlever la déviation installée par le propriétaire étranger n'ont donc pas d'effet. Le service de l'aménagement prévoit une nouvelle descente et de faire monter le cas en justice.