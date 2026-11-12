Madagascar: Honoraires d'avocat - Une collecte aide les familles des victimes d'Imerinkasinina

En cinq jours, l'association des familles des victimes de l'intoxication alimentaire survenue dans une salle de réception au carrefour d'Imerinkasinina a réuni 2 700 000 ariary. De nombreux internautes auraient répondu à l'appel aux dons lancé sur Facebook pour financer les honoraires d'un nouvel avocat. Celui-ci représentera les familles après le retrait de leur précédent conseil. Le procès se tiendra les 18 et 19 novembre.

Soulagées d'avoir trouvé un nouvel avocat, les familles ont remercié les donateurs. « Nous avons trouvé un avocat disposé à prendre en charge le dossier et avons déjà versé une partie de ses honoraires. Le compte restera ouvert aux dons pendant encore une semaine. Nous avons aussi eu un premier entretien avec lui pour préparer le procès », a expliqué hier Marie Voavy. Ses deux enfants, Nombana et Onja, figurent parmi les 33 personnes décédées à la suite de l'intoxication. Le retrait du précédent avocat avait inquiété les familles et les avait poussées à lancer la collecte.

« Pour le moment, la question est réglée. L'un des avocats que nous avons contactés a accepté de nous représenter. Au début, nous étions découragés, car certains nous demandaient des honoraires que nous ne pouvions pas payer », explique Urbain Randrianarivo, président de l'association des familles des victimes.

La préparation du procès reste toutefois difficile, souligne-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quelque 48 personnes attendues à l'audience

Le nouvel avocat ne dispose que d'une semaine pour réunir les éléments de preuve nécessaires. Quelque 48 personnes devraient comparaître le mercredi 18 novembre, premier jour du procès.

« Si tous les témoins ne peuvent être entendus ce jour-là, les auditions pourront se poursuivre le lendemain », ajoute le président de l'association. Marie Voavy, la mère de Nombana et d'Onja, dit s'en remettre à la justice pour faire la lumière sur les faits survenus lors de la fête d'anniversaire qui a fait de nombreuses victimes l'an dernier. Les familles attendent aussi les résultats des analyses réalisées à l'étranger pour identifier les substances à l'origine de l'intoxication.

« Nous ne trouvons toujours pas la paix. La perte de nos proches nous a plongés dans le chagrin et a éprouvé notre santé. Nous demandons que justice soit rendue », confie-t-elle. La jeune femme dont on fêtait l'anniversaire et sa mère figurent parmi les personnes visées par les plaintes des familles.