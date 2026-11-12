Madagascar: Décharge de Mangatokana - Plus de trois mille médicaments périmés détruits

Une initiative inédite dans le secteur du commerce et de la consommation à Mahajanga. Soucieuse de préserver la santé de sa clientèle, la pharmacie Avenir de Mahajanga a pris l'initiative de demander la destruction de ses médicaments périmés, faisant ainsi le choix de la responsabilité sanitaire, malgré les pertes financières que cette décision entraîne.

Au total, 3 703 médicaments périmés entreposés dans son dépôt ont été concernés par cette opération. Une démarche volontaire dont l'objectif est d'empêcher la mise en circulation de produits pharmaceutiques impropres à la consommation et de protéger les clients contre les risques liés à leur utilisation.

L'opération de destruction s'est déroulée samedi dernier à la décharge de Mangatokana. Elle a été effectuée par les agents de la direction régionale du commerce et de la consommation (DRCC) de Boeny.

Cette initiative illustre les retombées positives de la campagne de sensibilisation axée sur la protection de la santé publique. Elle vise notamment à prévenir la commercialisation et l'utilisation de médicaments périmés, susceptibles de mettre en danger la santé des consommateurs.