Madagascar: Accord depêche - Les communautés côtières à mieux impliquer

Les pêcheurs et les communautés côtières ne gagnent pas avec l'actuel Accord de partenariat de pêche durable (APPD) avec l'Union européenne. Des points sont à considérer avant le nouvel accord de 2027.

Un accord équitable. Les organisations de la société civile réclament une meilleure prise en compte des communautés et des zones côtières dans le nouvel accord de partenariat de pêche durable (APPD) avec l'Union européenne, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er juillet 2027. Alors que les négociations en vue du renouvellement de l'accord prennent fin ce jour, la société civile entend saisir cette occasion pour faire valoir ses revendications.

L'objet de l'accord concerne l'exploitation de la filière thonière dans la Zone économique exclusive (ZEE) du pays. L'actuel accord (2023-2027) permet à soixante-cinq thoniers européens de pêcher 14 000 t par an dans la ZEE. Et l'Union européenne verse 700 000 euros par an de droits d'accès et 1,1 million d'euros pour le développement du secteur halieutique. Chaque armateur verse 85 euros par tonne pêchée ainsi qu'une contribution pour la gestion de l'environnement.

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Pour les années 2024 et 2025, le document de travail et de bilan présenté par le service de la Commission européenne fait état d'une capture annuelle moyenne de 18 301 tonnes de thon. Sur cette période, les armateurs ont versé 1,9 million d'euros, dont 1 678 429 euros au titre des redevances de capture et 170 482 euros de contribution environnementale.

Transformation

Les organisations de la société civile estiment que cet accord n'est pas seulement commercial, mais « comporte une dimension d'équité économique et de durabilité. Aussi, l'équité économique et de durabilité ne doit-elle pas être appréciée uniquement à travers les montants versés dans la caisse de l'État. Elle doit être proportionnelle à la valeur réelle des ressources exploitées mises à disposition », soulignent-elles. La missive souligne que les prochains protocoles devraient recentrer et garantir l'affectation des financements « ... à des actions répondant effectivement aux objectifs de protection de l'environnement et de développement économique du secteur halieutique. Elles préconisent notamment de multiplier les initiatives à vocation strictement environnementale, ayant des retombées directes et visibles sur les écosystèmes ... ».

Parmi les principales recommandations de leur position commune figurent la priorité accordée aux investissements générant des retombées directes et durables pour la petite pêche et les communautés côtières, ainsi que le renforcement de l'ensemble de sa chaîne de valeur. Cela passe notamment par un meilleur accès des pêcheurs aux embarcations et aux équipements adaptés, aux solutions énergétiques renouvelables, ainsi qu'aux infrastructures de débarquement, de conservation, de transformation et de commercialisation.

La filière thonière est indiquée comme ayant un fort potentiel, avec 52 000 t de volume estimé de thon transitant chaque année dans la Zone économique exclusive (ZEE) du pays. Une part importante de la valeur ajoutée générée par l'exploitation de cette ressource dans l'APPD échappe à l'économie nationale. Elle est capturée dans la ZEE, débarquée dans des ports étrangers, traitée, transformée et conditionnée... à l'étranger.