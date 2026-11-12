Tunisie: BERD - Signature de deux accords de garantie et de financement pour la construction de la centrale PV de Béni Mhira à Tataouine

Tunis — Deux accords de garantie et de financement de 50 millions d'euros ont été signés, mercredi après-midi, à Tunis, entre la Tunisie et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), au profit du projet de construction de la centrale photovoltaïque à Béni Mhira au gouvernorat de Tataouine (Sud de la Tunisie).

Ce projet porté par la STEG prévoit la construction d' une centrale solaire photovoltaïque de 50 mégawatts (MW) avec une solution de stockage d'énergie solaire par batterie (BESS) de 10 MW associée à un poste de transformation MT/HT et à une ligne électrique de transmission à haute tension d'environ 1.2 km à Beni Mhira, dans le gouvernorat de Tataouine.

Il vise à améliorer la flexibilité et la gestion des pics de production solaire, à réduire les émissions carbones du secteur électrique et à soutenir la stabilité du réseau d'électricité.

Les deux accords ont été signés respectivement, par le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh et le PDG de la STEG, Fayçal Trifa, du côté tunisien et par le nouveau directeur du bureau de la BERD en Tunisie, George Akhalkatsi, du côté européen.

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Le ministre de l'Economie a, à cette occasion, souligné qu'il s'agit de la toute première installation solaire en Tunisie à associer une centrale à un dispositif de stockage d'électricité relié directement au réseau de la STEG.

Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de transition énergétique pour assurer la sécurité d'approvisionnement, renforcer l'indépendance énergétique, diversifier le mix électrique et maîtriser les coûts de production, a-t-il ajouté.

Et de préciser que le financement global du projet s'élève à 50 millions d'euros accordés à la STEG avec la garantie de l'État. Ce montage financier novateur repose sur deux composantes complémentaires : une tranche de 30 millions d'euros mobilisée aux conditions financières ordinaires de la BERD (1%) et une tranche concessionnelle de 20 millions d'euros issue du Clean Technology Fund (CTF) ou Fonds pour les technologies propres (FTP), administré par la Banque mondiale, à un taux d'intérêt fixe très avantageux de 0,62%.

"Le prêt s'étale sur une durée de remboursement de 18 ans, incluant une période de grâce de 5 ans, et s'accompagne d'une enveloppe d'assistance technique sous forme de don de 4 millions d'euros pour appuyer la préparation et la viabilité du projet".

Le ministre a encore fait savoir qu'afin d'accélérer le démarrage du chantier, la STEG a anticipé les démarches administratives en lançant l'appel d'offres dès le 5 octobre 2026, ajoutant que cette nouvelle opération porte l'ensemble des financements cumulés de la BERD en faveur du secteur public tunisien à 940 millions d'euros répartis sur 8 projets en cours d'exécution.

De son côté, le PDG de la STEG a déclaré que le démarrage des travaux est prévu pour le premier trimestre 2027 avec une mise en service visée pour l'été 2028 . Ce projet s'inscrit dans l'objectif national d'atteindre 35 % d'énergies renouvelables d'ici 2030, tout en valorisant les compétences locales et en renforçant la place du gouvernorat de Tataouine dans le réseau électrique national .

"En diversifiant le mix énergétique et en diminuant le recours aux combustibles fossiles, la STEG entend consolider la sécurité énergétique du pays, illustrant le principe selon lequel la transition énergétique se construit progressivement, kilowattheure après kilowattheure" a-t-il encore estimé.

Pour sa part, le nouveau directeur du bureau de la BERD en Tunisie a souligné que l'énergie solaire combinée au stockage par batterie représente la source d'énergie la plus économique aujourd'hui à l'échelle mondiale, essentielle pour la transition, la sécurité et l'indépendance énergétiques du pays.

Ce projet inclut également, selon lui, un volet complet de cybersécurité afin d'assurer l'intégrité et la protection du réseau national à l'avenir.

Cette initiative pionnière, menée en étroite collaboration avec la STEG et le ministère de l'Économie et de la Planification, balise la voie à d'autres projets similaires avec les secteurs public et privé, a-t-il conclu.

En effet, dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique, la Tunisie s'est fixée pour objectif d'atteindre une part des énergies renouvelables dans le mix électrique de 35 % d'ici 2030 et de 50 % d'ici 2035. Ceci se traduira par la mise en place d'une capacité fonctionnelle totale de production électrique par les énergies renouvelables de 4850 MW en 2030 et 8350 MW à l'horizon 2035, basée essentiellement sur le solaire photovoltaïque et l'énergie éolienne.