Congo-Kinshasa: Paix et cohésion au pays, ADECO - Alain Mbaya Kakasu identifie la tenue d'un dialogue national inclusif comme préalable à l'élaboration d'une nouvelle Constitution

Au lendemain de la promulgation de la loi référendaire par le Chef de l'Etat, l'Alliance des Démocrates Congolais (ADECO) sort de son silence. Par la voix de son Président National, Alain Mbaya Kakasu, le parti salue une avancée majeure mais pose ses conditions pour la suite du processus de révision constitutionnelle.

Un soutien réaffirmé au Chef de l'Etat

Dans une déclaration officielle publiée ce mercredi 11 novembre 2026 à Kinshasa, l'ADECO a tenu à féliciter le Chef de l'État pour ce qu'elle qualifie de « progrès fulgurant » dans le développement politique du pays. Le parti rappelle avoir été aux avant-postes de ce combat dès le 3 mars 2026, date à laquelle il avait relancé le débat en proposant au Secrétaire Permanent de l'Union Sacrée de la Nation, l'Honorable André Mbata, de constituer une équipe dédiée à l'élaboration d'un projet de Constitution.

Pour Alain Mbaya, président national de l'ADECO, cette réforme n'est pas une simple modification technique, mais une étape vers la réalisation de la vision de transformation du pays. Il affirme que cette démarche s'inscrit dans la lignée de la vocation de la République Démocratique du Congo telle qu'imaginée par le Héros National Patrice Émery Lumumba : un Congo « Uni, Prospère et Fort ».

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Le Dialogue National : le préalable indispensable

Cependant, l'ADECO prévient contre toute précipitation qui exclurait le débat de fond. Le parti recommande vivement au peuple congolais de se détourner des « distractions politiciennes » pour se concentrer sur l'essentiel : le Dialogue National Inclusif.

Selon la feuille de route proposée par l'ADECO, ce dialogue est une étape charnière qui doit impérativement précéder la convocation de la Constituante. L'objectif est clair : lever les options majeures sur le contenu même du futur texte fondamental avant de le soumettre à l'adoption.

Un appel à la mobilisation pour le « OUI »

Anticipant les prochaines étapes, le parti d'Alain Mbaya appelle déjà à une mobilisation générale. L'ADECO exhorte les citoyens à se tenir prêts pour le référendum à venir, les invitant à voter « massivement OUI ».

Pour le directoire du parti, ce vote représente un acte de résistance et de souveraineté permettant de « tenir l'ennemi en échec ». Ce n'est qu'après cette validation populaire de la nouvelle Constitution que le pays pourra, selon l'ADECO, envisager sereinement la tenue des élections générales.

Cette prise de position de l'ADECO intervient dans un climat politique où la question du changement constitutionnel cristallise les attentions, marquant ainsi la volonté du parti de jouer un rôle de médiateur et de force de proposition au sein de la majorité présidentielle.

César Nkangulu

DÉCLARATION DE L'ADECO À L'OCCASION DE LA PROMULGATION DE LA LOI RÉFÉRENDAIRE PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Après un appel sur le changement de la Constitution par le Président de la République, suivi d'un long silence, l'ADECO dans sa déclaration du 03 mars 2026 a relancé le débat en proposant au Secrétaire Permanent de l'Union Sacrée de la Nation, Honorable André Mbata, d'élaborer avec une équipe le projet de Constitution à confronter à ceux des autres forces politiques et sociales.

Aujourd'hui après la promulgation de loi référendaire par le Président de la République, l'ADECO félicite le Chef de I Etat et se félicite aussi du progrès fulgurant de ce processus de développement politique.

L'ADECO recommande au peuple d'arrêter des distractions politiciennes et de focaliser le regard vers le Dialogue National Inclusif qui doit lever les options sur le contenu du changement avant de convoquer la Constituante pour pondre une nouvelle Constitution et passer au référendum avant d'envisager les élections générales.

L'ADECO reste convaincue que la vision de transformation du Congo endossée par le Président de la République rejoint la vocation de la RDC évoquée par le Héros National Patrice Eméry Lumumba, d'un Congo Uni, Prospère et fort.

L'ADECO invite le peuple à se mobiliser pour tenir l'ennemi en échec en votant massivement OUI, au référendum à venir.