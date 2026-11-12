Madagascar: Gascar Fenosoa - Lemana Elysée - L'ex-DG de l'ORTM saisit le Bianco et la Cour des comptes

Lemana Elysée évoque notamment trois conventions que le ministre de la Communication aurait conclues avec des entreprises privées sans l'approbation du Directeur général.

Le clash

Nouveau rebondissement dans l'affaire du scandale au ministère de la Communication et de la Culture, provoqué par le désaccord entre le ministre Gascar Fenosoa et le désormais ancien Directeur général de l'Office de la Radio et de la Télévision de Madagascar (ORTM), Lemana Elysée. Les deux protagonistes vont certainement poursuivre leur face-à-face sur le terrain de la justice. En effet, après son limogeage décidé par le Conseil des ministres du 10 novembre dernier, Lemana Elysée décide de riposter contre son ancien patron. « Une page tourne, mais la lutte pour la vraie refondation continue », a-t-il annoncé. Une manière d'afficher sa détermination à aller jusqu'au bout de sa conviction. Quelques heures après l'officialisation de son départ, l'ex-DG a annoncé avoir saisi les autorités compétentes, à savoir la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar, le Pôle anti-corruption, le Bianco et la Cour des comptes. Il accuse ouvertement le ministre d'abus de pouvoir, de détournement et de corruption. Des preuves confirmant ces accusations graves auraient été déposées auprès des autorités. « Qui gère le Havoria ? Qui perçoit ses recettes ? Combien coûte la location du site ? Comment se fait-il que le MCC soit le seul ministère qui perçoive directement les recettes publiques ? » L'ancien DG demande des réponses à ces questions. C'est sa manière de dénoncer les agissements du ministère, qu'il accuse de bafouer les textes en vigueur accordant une indépendance administrative et financière à l'ORTM en tant qu'établissement public. Lemana Elysée estime que ces agissements relèvent d'un cas de détournement de deniers publics, assorti d'un non-respect de l'honneur de l'Administration malagasy.

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Insubordination

Pour prouver ses allégations, Lemana Elysée évoque, notamment, trois conventions que le ministre de la Communication aurait conclues avec des entreprises privées sans l'approbation du Directeur général. Des conventions engageant les ressources financières et commerciales de l'ORTM et contraires à ce que prévoit le décret 2020-1001, a-t-on fait savoir. Au total, une somme de 51 millions d'Ariary serait en jeu. Les deux conventions signées le 15 décembre 2025 et le 28 janvier 2026 impliqueraient l'annulation de créances d'une société privée, dont les montants seraient de 42 millions d'Ariary et de 9 millions d'Ariary. Tandis que la troisième convention, signée le 5 mars 2026 avec une autre société privée, concernerait la diffusion de publicités sur les antennes de la RNM et de la TVM. D'après les informations, elle prévoirait le paiement de 10 millions d'Ariary par mois. Pourtant, la somme en question n'aurait pas été versée sur le compte de l'ORTM. L'ancien numéro un de l'Office de la Radio et de la Télévision affirme qu'il se soumet à la décision de l'Exécutif relative à son limogeage. Il réclame toutefois une enquête indépendante pour faire la lumière sur cette affaire. Reste à savoir si les autorités concernées donneront suite aux plaintes de Lemana Elysée. On attend désormais la réaction du ministre Gascar Fenosoa face à ces accusations de corruption portées par un subordonné. Quid également de la position du PRRM et de son Premier ministre, qui se sont engagés à renforcer la lutte contre la corruption au sein de l'Administration et à sanctionner tous les responsables impliqués dans des affaires de malversations. Pour l'heure, c'est l'ancien DG de l'ORTM qui fait les frais de l'affrontement direct qui s'est produit à Anosy le 6 novembre dernier, à la suite duquel il a notamment été accusé d'insubordination hiérarchique. Certains observateurs estiment en revanche que ce scandale risque d'influencer les choix lors du prochain remaniement gouvernemental.