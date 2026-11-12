Madagascar: Justice climatique

La 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), qui se tient actuellement à Antalya, en Turquie, constitue un rendez-vous majeur pour l'avenir de la planète. Au-delà des négociations diplomatiques, cette rencontre représente un enjeu stratégique pour l'Afrique et pour Madagascar, fortement exposés aux conséquences du dérèglement climatique.

Justice climatique

Pour l'Afrique, l'urgence est celle de la justice climatique. Alors que le continent contribue relativement peu aux émissions mondiales historiques de gaz à effet de serre, il subit de plein fouet les sécheresses, les inondations, la désertification et l'insécurité alimentaire. À Antalya, les dirigeants africains doivent défendre un accès équitable aux financements climatiques, au transfert de technologies et aux mécanismes d'adaptation.

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Pour Madagascar, représentée à Antalya par une délégation dirigée par le président de la Refondation de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, les enjeux sont tout aussi déterminants. Entre cyclones dévastateurs, sécheresses dans le Grand Sud, dégradation des écosystèmes et vulnérabilité agricole, le pays doit faire de cette conférence une véritable tribune pour ses priorités nationales. La sécurisation des ressources en eau, la résilience agricole et les énergies renouvelables (à l'heure où le délestage fait rage) doivent figurer au coeur des engagements recherchés.

Pour les grands acteurs du financement climatique comme pour les dirigeants des pays touchés par les effets du réchauffement climatique, comme Madagascar, les déclarations diplomatiques ne suffisent plus. L'heure est plus que jamais aux plaidoyers offensifs et efficaces, pour les uns, et aux engagements financiers concrets, accessibles et durables, pour les autres. En d'autres termes, le sommet d'Antalya ne doit pas être un espace de promesses supplémentaires, mais surtout un tournant vers une solidarité climatique effective. La justice climatique n'est pas une faveur accordée aux pays vulnérables. C'est une responsabilité internationale. Et l'Afrique, dont Madagascar fait partie, devra y jouer sa partition.