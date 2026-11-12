Madagascar: Marolambo - Trois bandits armés abattus, deux autres arrêtés

La lutte contre l'insécurité rurale se poursuit dans la région Atsinanana. À la suite des attaques à main armée commises par une bande de 14 individus à Sahakevo et Tsarahonenana, dans le district de Marolambo, les 1er et 2 novembre derniers, la gendarmerie a lancé des opérations de recherche et de poursuite avec la participation active de la population locale.

La coordination entre les brigades territoriales de Marolambo et d'Ambohimafana, conjuguée à la collaboration des fokonolona, a permis d'obtenir des résultats. Trois membres présumés du groupe armé ont été neutralisés au cours des opérations, tandis que deux autres ont été arrêtés vivants. Neuf individus restent toutefois dans le viseur des forces de l'ordre. Une arme artisanale, des gris-gris, parmi lesquels figuraient des amulettes ou « mohara », ainsi que divers objets ont également été saisis durant les recherches.

Un dispositif de sécurité renforcé

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Afin de prévenir de nouvelles attaques et de rassurer les habitants, la gendarmerie prévoit d'installer des éléments à Sahakevo. Ils seront chargés d'assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans cette commune ainsi que dans les localités environnantes. Les recherches se poursuivent pour retrouver les neuf individus encore en fuite. Les deux personnes arrêtées seront présentées devant la justice à l'issue de l'enquête. La gendarmerie appelle par ailleurs toute personne disposant d'informations susceptibles de faciliter l'identification et la localisation des suspects à les communiquer sans hésitation. Les renseignements transmis seront traités dans la confidentialité, souligne-t-elle.