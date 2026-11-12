Madagascar: FIVOI - Le parti d'Antoine Rajerison bouscule l'échiquier

Alors que les grandes écuries politiques semblent déjà prêtes à s'élancer à pleine vitesse dans les starting-blocks en vue des prochaines échéances électorales, le parti FIVOI (Fivoaran'ny eny Ifotony) s'invite en silence, mais avec une détermination affichée, dans la grande bataille nationale.

Dans un échiquier politique encore marqué par le flou des rapports de force post-2025, le FIVOI mise tout sur la carte de la critique constructive et de l'alternative. Alors que la majorité du paysage est animée par des chapelles plus ou moins inféodées au pouvoir en place, celui de la Refondation, le parti d'Antoine Rajerison refuse d'entrer dans le rang. Ce week-end encore, lors d'une démonstration de force sur le terrain, le mouvement a prouvé qu'il n'avait pas froid aux yeux face aux mastodontes traditionnels. Que ce soit à Anjozorobe ou à Andramasina, le FIVOI a démontré qu'il disposait d'une force de frappe qu'il conviendra désormais de ne pas sous-estimer dans les luttes à venir.

Followers

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Si le FIVOI tisse méthodiquement sa toile au plus près du monde paysan, élevant le développement de la communauté rurale au rang de véritable leitmotiv, il commence également à séduire une frange grandissante de la jeunesse urbaine. Les prises de position tranchées et régulières d'Antoine Rajerison tranchent nettement avec les pratiques d'une classe politique qu'il pointe du doigt : des partis de «followers », davantage motivés par le calcul opportuniste que par des convictions programmatiques ou des principes fondateurs.

Le parti rappelle d'ailleurs haut et fort sa vocation originelle à travers sa ligne directrice : « Le rôle d'un parti politique est de concevoir une vision et un programme, d'éduquer et d'animer les citoyens, de surveiller le pouvoir », précise-t-on sur la page officielle du parti, avant d'ajouter : « Le FIVOI n'est pas un parti opportuniste qui emboîte le pas au pouvoir du moment, mais une formation dotée d'une vision, d'objectifs clairs et d'un ancrage. » Le seul problème du parti, c'est que son assise n'est pas encore nationale. Malgré ses tentatives de s'implanter dans les régions, il reste encore limité aux Hautes Terres centrales.

Risques

Quoi qu'il en soit, l'ambition affichée est sans ambiguïté : être présent sur tous les fronts et participer à l'ensemble des scrutins électoraux à venir dans la Grande île. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément des figures de proue, mais de concrétiser une véritable vision pour la Patrie, afin de porter un véritable changement émanant directement de la base (Fivoaran'ny eny Ifotony). Si cette posture farouchement indépendante et offensive trouve un écho favorable auprès d'une frange de la population en quête de renouveau, elle n'est pas dénuée de risques pour son chef de file. À Madagascar, afficher trop tôt ses ambitions présidentielles ou législatives relève souvent d'un exercice périlleux.

L'histoire récente rappelle qu'Antoine Rajerison n'en est pas à son coup d'essai en matière de turbulences politiques. Il a déjà fait l'objet d'intimidations répétées et d'un acharnement manifeste sous l'ère Rajoelina, ainsi qu'au commencement de la période de la Refondation. En choisissant de jouer les francs-tireurs et de dévoiler ses cartes avant l'heure, le député d'Arivonimamo s'expose immanquablement aux foudres de ses adversaires. Mais sur le terrain de la contestation et de la construction d'une base idéologique solide, le FIVOI semble avoir d'ores et déjà franchi le Rubicon.